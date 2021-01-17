Реформы от Зеленского: пенсии судьям повысили на 22 тысячи, а военным всего на 300 грн.

В Украине с января 2020-го по январь 2021-го средняя пенсия судьи выросла с 45,8 до 67,9 тыс. грн. Выплаты военных за этот же период увеличились всего на 300 грн, а социальные пенсии подняли на 100 грн.

Какие пенсии получают украинцы:

судьи – 67,9 тыс. грн (год назад было 45,8 тыс.)

военные – 5,5 тыс. грн; (5,2 тыс.)

социальные пенсии – 1,7 тыс. грн (1,6 тыс. грн)

пенсия по общим правилам – 3,5 тыс (около 3 тыс. грн).

А что удивительного? На 200% "свои" судьи, прокуроры и аваковцы получают специальные надбавки за лояльность.

Военные? Ветераны труда? Многодетные семьи? В сад - пусть им Порошенко платит!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.