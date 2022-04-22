Разыскивают активы России и вскрывают пути обхода санкций: что сделал Госфинмонтиринг за время войны

Государственная служба финансового мониторинга Украины с начала полномасштабной войны России против Украины добилась исключения РФ из ряда международных организаций. Также специалисты занимаются розыском имущества тех, кто причастен к военной агрессии России, устанавливает каналы финансирования диверсантов, коллаборантов, сепаратистов и противодействует обходу санкций с помощью криптовалюты.

Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга, который есть в распоряжении OBOZREVATEL. Так, за 58 дней войны удалось:

При участии Госфинмониторинга приостановлено членство РФ Комитете Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

С 5 марта подразделение финансовой разведки РФ лишено права и возможности осуществлять обмен информацией в рамках Эгмонтской группы (направлять запросы по вопросам финансовой разведки в международные иностранные ПФР и получать ответы). После раскрытия фактов Бучанской резни руководству Эгмонтской группы направлено дополнительное обращение от 4 апреля.

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Госфинмониторинг направил обращение с просьбой исключить РФ из FATF и включения РФ в черный список FATF. На основании обращений 4 марта FATF опубликовал Публичное заявление в связи с трагическими событиями в Украине.

Учитывая отсутствие четких шагов и неопределенность FATF по санкционированию РФ и РБ Госфинмониторинг направил обращения к арезиденту FATF 25 марта и 4 апреля.

Еще одно обращение направлено через Главу MONEYVAL 31 марта. Оно адресовано Сопредседателям Контрольной группы по международному сотрудничеству FATF (ICRG) с целью рассмотрения ею вопроса включения РФ в черный список FATF и исключения из FATF. Учитывая вопиющие факты убийства армией РФ мирных людей в пригороде Киева направлено дополнительное обращение от 4 апреля.

21 апреля на заседании министров стран-членов FATF принята Декларация и Стратегическое видение развития системы на период 2022-2024 года. В Декларации FATF в очередной раз заявила, что вторжение РФ в Украину противоречит основным принципам FATF и является грубым нарушением обязательств.

Разработана, дополнена и поддержана петиция относительно включения РФ в черный список FATF.

13 апреля Госфинмониторинг получил от секретариата MONEYVAL информацию, что рабочая группа ICRG начала процедуру рассмотрения вопроса по РФ. Ориентировочно 7 и 9 июня состоится обсуждение этого вопроса.

Налажен рабочий контакт с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с целью координации действий по санкционированию РФ со стороны FATF. Также отправлены письма к европарламентариям.

Проводится постоянная коммуникация с МИД Украины. Цель – донесение до посольств Украины за границей необходимости еще более активно доносить до иностранных партнеров информацию о рисках транзакций, которые проводятся в интересах и с участием россиян.

Налажен рабочий контакт с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с целью координации действий по санкционирование РФ со стороны FATF.

С использованием защищенных каналов Эгмонтской группы осуществляется активный обмен разведывательной финансовой информацией с ПФР около 150 зарубежных стран. Направлено 347 запросов в 147 ПФР иностранных государств и направлено 52 спонтанных сообщения в 52 ПФР иностранных государств.

13 апреля направлено обращение в Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с инициативой в отношении осуждения действий РФ и приостановление участия РФ в ЕАГ.

Направлены обращения в МИД о сборе информации о примененных финансовых санкциях против РФ и ее активов.

Проведена работа с ключевыми представителями общественного сектора Украины по привлечению других формальных и неформальных контактов к дальнейшей изоляции РФ в антилегализационной сфере.

Направлено письмо в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (от 09.03.2022 № 609/210-09) о прекращении Соглашения между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации.

Учитывая наличие разведывательной информации о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам Госфинмониторингом направлено письмо (от 18.03.2022 No 640/210-09) в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) по усилению финансового надзора за бизнесом, ввиду имеющихся рисков.

Госфинмониторинг 21 марта направил ряд обращений к финансовым регуляторов Барбадоса, Белиза, БВО, Кипра, Гибралтара, Гернси, о. Мэн, Италии, Джерси, Линхтенштейн, Монако, Панама, Сейшельские острова, Испания, Швейцария, ОАЭ, Виргинских островов по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ.

Направлен ряд обращений к финансовым регуляторам Финляндии, Грузии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ. 7 апреля направлено письмо в Федеральную публичную службу финансов Королевства Бельгия.

22 апреля направлен очередной ряд обращений в государственные регуляторы Австрии, Греции, Маврикия, Латвии, Литвы, Люксембурга, Эстонии, Канады и Израиля.

Направлено обращение к подразделению финансовой разведки США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) с призывом по налаживанию сотрудничества по противодействию РФ и коллаборантам, а также присоединение Госфинмониторинга к группе ПФР в рамках многосторонней инициативы "Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) Task Force" для проведения совместных финансовых расследований, розыска незаконных активов и координации международных усилий по борьбе с агрессором.

Направлено письмо в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля РБ о прекращении Меморандума между Госфинмониторингом и Департаментом финансового и Комитетом государственного контроля Республики Беларусь относительно сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Что сделали в Украине?

Осуществляются практические мероприятия по проведению государственного финансового мониторинга: с 24 февраля по 21 апреля получено от субъектов первичного финансового мониторинга 108 280 уведомлений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Получено 27 371 сообщений о финансовых операциях по перечислению средств за границу. На постоянной основе осуществляется анализ этих операций на предмет соблюдения действующего законодательства.

Представитель Госфинмониторинга работает в составе созданной Генеральной прокуратурой Украины оперативной группы "Task Force" на направлении выявление, арест активов, принадлежащих организующим, обеспечивающим и провоцирующим проведение агрессивной войны РФ в отношении Украины, как на территории Украины, так и за ее пределами, с целью дальнейшей их передачи в государственный бюджет Украины для восстановления ее разрушенной инфраструктуры.

Проводится аналитическая деятельность, обмен информацией и сотрудничество с Офисом Генерального прокурора, Национальной полицией и другими правоохранительными и разведывательными органами. Устанавливаются каналы финансирования ДРГ и лиц, которые могут быть связаны, с совершением терроризма/сепаратизма, и/или публично призывают к изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины.

Госфинмониторинг направил 27 обобщенных материалов в правоохранительные органы. Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовных правонарушений, составляет 1,22 млрд грн.

Осуществляется остановка финансовых операций лиц, причастных к финансированию агрессивных действий со стороны РФ в Украине и передача материалов в правоохранительную систему. Обнаружены схемы возможного финансирования деятельности пророссийских структур и террористических организаций. Речь идет о сумме в 725,5 млн грн.

В связи с беспрецедентными санкциями страна-агрессор может использовать криптовалюту для обхода ограничений. Поэтому совместно с Минцифрой и экспертами выявляются криптообменники, которые связаны с подсанкционными банками, с целью полного блокирования их хостинга. По результатам направлено обращение ключевой американской компании-хостеру Cloudflare.

В тесном взаимодействии с криптопровайдерами Украины и мира запустили механизм спонтанной блокировки криптогаманцев РФ, не дожидаясь запоздалого указания от FATF.

17 марта направлено обращение к криптовалютной бирже Binance с конкретными предложениями по действиям по сдерживанию агрессии РФ на рынке виртуальных активов. Отдельно 18 марта направлено именное письмо руководителю Binance с просьбой о личном содействии.

Учитывая запрос Госфинмониторинга, Binance изменила политику и 20 марта исключила возможность осуществления P2P транзакций для ряда российских банков и платежных систем, попавших в санкционный список.

21 марта руководителю Binance направлено новое обращение по блокированию банков Беларуси, попавших в санкционный список. 22 апреля направлено обращение с очередными предложениями, учитывая отстранение от биржевых торгов клиентов-россиян, активы которых превышают 10 тыс. евро.

В пределах компетенции Госфинмониторинга проработан и заполнен опросник о членстве Украины в ЕС и предоставлена соответствующая информация Секретариату КМУ и Минфину.

Как сообщал OBOZREVATEL, после открытого военного вторжения в Украину Россия 25 февраля лишилась членства в Совете Европы, ПАСЕ и ЕСПЧ. За этим решение и последовало исключения РФ из MONEYVAL.