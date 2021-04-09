Растаможка "евроблях" резко подешевеет: "Слуги" рекомендовали принять новые правила

Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроекты №4643-д и 4644-д. Это кардинально изменит правила растаможки "евроблях".

Об этом на своей странице в Telegram написал глава комитета Данил Гетманцев. Документ могут рассмотреть уже на следующей неделе, а вступит в силу он, ориентировочно, во второй половине апреля.

Как передает UBR, по словам юриста Ивана Казачука, рекомендовали и проголосовали на комитете следующие правки:

закон коснется тех авто, которые находятся на таможенной территории Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года и пребывают в режиме временного ввоза или транзита. Правку о том, что это может затронуть и те транспортные средства, которые будут находиться в Украине на момент принятия закона – отклонили;

льготы для участников боевых действий, инвалидов, многодетных семей тоже не поддержали. Было рекомендовано учесть эти правки в дальнейших законах;

можно будет растаможить все авто с экологичным стандартом от евро-2. Период растаможки остается, как и прежде – 180 дней. Для военных из АТО (если они будут иметь справку о том, что в момент действия закона они находились на службе) дадут дополнительно 90 дней для растаможки. Ставки для всех будут одинаковые;

"добровольный" взнос за растаможку остается 8500 грн. Такая откупная должна будет перекрыть все другие штрафы.

Для примера просчитаем, какой размер акциза на растаможку автомобиля возрастом 8 и 14 лет с бензиновым двигателем 2000 куб. см по старым и новым правилам.

Итак, по новым правилам:

машина возрастом 8 лет – 500 евро;

машина возрастом 14 лет – 625 евро.

По старым правилам:

машина возрастом 8 лет – 800 евро;

машина возрастом 14 лет – 1400 евро.

По новым правилам пошлину платить не нужно, а НДС – только с акциза. Вот как он будет считаться:

Базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.

Базовая ставка зависит от возраста машины. Если меньше 9 лет, то платить ее вовсе не нужно. Дальше ставки меняются таким образом:

машине до 9 лет – 0 евро;

машине 10 лет – 25 евро;

машине 11 лет – 50 евро;

машине 12 лет – 75 евро;

машине 13 лет – 100 евро;

машине 14 лет – 125 евро;

машине от 15 лет – 150 евро.

Коэффициент двигателя зависит от его объема. Чтобы его просчитать, нужно объем умножить на указанную ниже ставку:

ставка для двигателя до 2000 куб. см – 0,25 евро

ставка для двигателя до 3000 куб. см – 0,2 евро

ставка для двигателя до 4000 куб. см – 0,25 евро

ставка для двигателя до 5000 куб. см – 0,35 евро

ставка для двигателя от 5001 куб. см – 0,5 евро

Правка о том, что должны подпадать под льготную растаможку только авто не младше 2007 г.в. – отклонена. Запрет на растаможку грузовых авто до 3,5 тонн также не поддержали. То есть такие грузовики (коды товара 8703, 8704) растаможить по льготным правилам все же получится.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики утвердил вариант новых правил для растаможки "евроблях". Им предлагают в течение 180 дней с момента принятия нового закона (сам документ еще не разработали) выплатить "взнос" в размере 8,5 тыс. грн и растаможить авто по льготным условиям.