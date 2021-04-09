Розмитнення "євроблях" різко подешевшає: "Слуги" рекомендували ухвалити нові правила

Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкти №4643-д і 4644-д. Це кардинально змінить правила розмитнення "євроблях".

Про це на своїй сторінці в Telegram написав глава комітету Данило Гетманцев. Документ можуть розглянути вже на наступному тижні, а набуде чинності він орієнтовно у другій половині квітня.

Як передає UBR, за словами юриста Івана Казачука, рекомендували і проголосували на комітеті такі правки:

закон зачепить ті авто, які знаходяться на митній території України станом на 31 грудня 2020 року і перебувають у режимі тимчасового ввезення або транзиту. Правку про те, що це може зачепити і ті транспортні засоби, які будуть перебувати в Україні на момент ухвалення закону – відхилили;

пільги для учасників бойових дій, інвалідів, багатодітних сімей теж не підтримали. Було рекомендовано врахувати ці правки в подальших законах;

можна буде розмитнити всі авто з екологічним стандартом від Євро-2. Період розмитнення залишається, як і раніше, 180 днів. Для військових з АТО (якщо вони будуть мати довідку про те, що в момент дії закону вони перебували на службі) дадуть додатково 90 днів для розмитнення. Ставки для всіх будуть однакові;

"добровільний" внесок за розмитнення залишається 8500 грн. Така відкупна повинна буде перекрити всі інші штрафи.

Для прикладу прорахуємо, який розмір акцизу на розмитнення автомобіля віком 8 і 14 років із бензиновим двигуном 2000 куб. см за старими і новими правилами.

Отже, за новими правилами:

машина віком 8 років – 500 євро;

машина віком 14 років – 625 євро.

За старими правилами:

машина віком 8 років – 800 євро;

машина віком 14 років – 1400 євро.

За новими правилами мито платити не потрібно, а ПДВ – тільки з акцизу. Ось як його порахують:

Базова ставка + коефіцієнт двигуна + доплата за дизельний двигун.

Базова ставка залежить від віку машини. Якщо менш ніж 9 років, то платити її зовсім не потрібно. Далі ставки змінюються так:

машині до 9 років – 0 євро;

машині 10 років – 25 євро;

машині 11 років – 50 євро;

машині 12 років – 75 євро;

машині 13 років – 100 євро;

машині 14 років – 125 євро;

машині від 15 років – 150 євро.

Коефіцієнт двигуна залежить від його об'єму. Щоб його вирахувати, потрібно об'єм помножити на зазначену нижче ставку:

ставка для двигуна до 2000 куб. см – 0,25 євро

ставка для двигуна до 3000 куб. см – 0,2 євро

ставка для двигуна до 4000 куб. см – 0,25 євро

ставка для двигуна до 5000 куб. см – 0,35 євро

ставка для двигуна від 5001 куб. см – 0,5 євро

Правки про те, що повинні підпадати під пільгове розмитнення тільки авто не молодші від 2007 р.в. – відхилена. Заборону на розмитнення вантажних авто до 3,5 тонн також не підтримали. Тобто такі вантажівки (коди товару 8703, 8704) розмитнити за пільговими правилам все ж вийде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні комітет із питань фінансової, податкової та митної політики затвердив варіант нових правил для розмитнення "євроблях". Пропонують протягом 180 днів із моменту ухвалення нового закону (сам документ ще не розробили) виплатити "внесок" у розмірі 8,5 тис. грн і розмитнити авто за пільговими умовами.