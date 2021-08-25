Пять стран объявили о создании фонда поддержки Украины: чем помогут

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и Соединенные Штаты создадут фонд "Партнерство за сильную Украину". Он направлен на смягчение влияния РФ в южных и восточных областях страны. Фонд заработает уже в декабре текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине в Facebook. "Фонд "Партнерство за сильную Украину" начнет свою работу в декабре 2021 и имеет целью привлечь к £35 млн от доноров в течение трех лет", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что деньги будут направлены на те инициативы, которые будут способствовать укреплению способности областей Украины, которые находятся под угрозой распространения российской агрессии. К примеру, финансирование может пойти на обеспечение технических консультаций или оказание грантовых инвестиций.

Напомним, 23 августа в Киеве на саммите "Крымская платформа" президент Украины Владимир Зеленский выступил перед началом мероприятия. Он отметил, что впервые с начала оккупации "крымский вопрос" рассматривают на таком высоком уровне.Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия расширила списoк продуктов, импoрт котoрых из Украины запрещен. В него внесли мoроженое, газирoванную воду с сахарoм, раков, ячмень и ряд других прoдуктов.