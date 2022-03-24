"Путин уже переступил черту": Джонсон призвал блокировать последний резерв России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости расширить санкции на золотые резервы России. Фактически это последний незатронутый санкциями российский резерв.

Об этом сообщает издание LBC, Джонсон считает, что президент РФ Владимир Путин уже "переступил черту варварства". Он настаивал на том, что "нужно сделать больше".

"Мы думаем, что существует огромное единство, чтобы продолжать оказывать давление, которое мы оказывали, и увеличивать его", – сказал Джонсон. Ранее такое же предложение озвучивали и в США.

Сенаторы США обсуждают с американским Минфином механизм ареста золотого запаса России. Речь идет о 132 млрд долларов, которые хранятся в монетарном золоте. По инициативе президента РФ Владимира Путина львиную долю средств тратили на покупку золота. После того, как ввели санкции, валютные запасы на более 300 млрд долларов арестовали, основным активом стало золото. Теперь могут арестовать и его.

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Резервы России по состоянию на февраль составляли 630,2 млрд долларов. Из них в золоте – 132,2 млрд долларов. Около 300 млрд долларов арестовали ЕС в результате наложенных санкций. Также часть резервов арестовали отдельные страны. После ареста большая часть резервов России остались в золоте.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывший российский нефтегазовый магнат, оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что все фонды России (национального благосостояния, Пенсионного фонда, средства Центробанка, валютные резервы) обнулились. При этом президент РФ Владимир Путин пытался обойти будущие санкции, накапливая золото, однако теперь он не сможет его продавать.

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