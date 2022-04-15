Ермак заявил еще об одной победе над Россией: в мире не будет существовать их ценных бумаг

Национальный депозитарий Украины обратился в Международную ассоциацию агентства по нумерации. На общем собрании они могут исключить РФ и Беларусь, это фактически лишит агрессоров возможности размещать свои ценные бумаги и финансовые инструменты.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Офиса президента Андрей Ермак. "Теперь будет прекращена поставка нумерующими агентствами России и Беларуси кодов ISIN, CFI и FISN в соответствующую общемировую информационную базу", – пояснил политик.

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Это приведет к тому, что Россия не сможет больше регистрировать новые ценные бумаги и финансовые инструменты в цивилизованном мире. А без этих кодов ценных бумаг для мира не существует. Это как человек без паспорта и имени, пояснил глава Офиса президента.

"Респект Национального депозитария. Итого победим русское зло на всех фронтах", – добавил Ермак. Фактически РФ постепенно превращается в государство, которое находится в полной изоляции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, если Россия перестанет получать от Европы платежи за газ и нефть, это лишит агрессора ресурсов на продолжение войны. Возникнут серьезные фискальные проблемы: финансировать бюджет РФ станет проблематично.