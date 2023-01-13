Путин подкупает бедных, но это не спасает россиян от обнищания – Bloomberg

Несмотря на то что в России увеличили выплаты беднейшей части населения, от общего обнищания жителей страны это не спасает, о чем свидетельствует то, что из-за войны доля среднего класса составляет не более 10%. Более того, РФ уже тратит около 2/3 своего бюджета на армию, безопасность и социальные программы.

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Все это, отмечают в Bloomberg, свидетельствует о желании руководства страны, и прежде всего ее президента Владимира Путина, купить лояльность "наиболее обездоленных россиян, которые долгое время составляли ядро путинского электората". И это даже дает некоторый результат: как отмечают аналитики, количество людей, доходы которых составляют меньше официального прожиточного минимума, сократилось.

"Самые бедные ухватились за войну – чтобы быстро сбежать от невзгод и кредитов, которые они не могут погасить. ... [Но] Люди в целом беднеют", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: эта щедрость является частью более крупного, чем ожидалось, финансового стимулирования для поддержания экономики РФ. А она в настоящее время впервые почти за три десятилетия "на пути к сокращению".

"Всплеск социальных и военных расходов в сочетании с сокращением доходов от продажи нефти и газа сделает бюджетный баланс России в этом году чрезвычайно хрупким... Он вряд ли компенсирует общее обнищание России", – констатируют авторы материала, напоминая, что:

более трети населения РФ уже стало больше экономить на еде;

реальные доходы населения падают три квартала подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, начиная с октября Россия ежемесячно изымает из Фонда национального благосостояния 4-5 млрд долларов для пополнения своего бюджета. Причина – вызванный санкциями финансовый стресс экономики страны.

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