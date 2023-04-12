Путин регулирует курс в России "разводным ключом": уже обвалил рубль

Так называемая экономическая стабильность России – очень иллюзорная и искусственная, а президент РФ Владимир Путин регулирует курс рубля "разводным ключом". Свидетельством этому является резкий обвал российской валюты после того, как Путин разрешил транснациональной компании Shell продать долю в проекте "Сахалин-2" (разработка нефтяного и газоконденсатного месторождений в Охотском море).

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Об этом рассказывает шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар на своем Telegram-канале "Орестократия". Он отмечает:

еще 1 апреля Сбербанк продавал 1 доллар по 79,5 рубля;

уже 12 апреля – по 85,92 рубля.

"Падение "деревянного" вызвано разрешением бункерного компании Shell продать долю в проекте "Сахалин-2". Компания решила уйти с российского рынка и выводит около 1,15 млрд долларов. Ранее эта сумма считалась бы мизерной для Московии, но сегодня курс обвалился", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: бегство одной только Shell дестабилизировало валютный рынок. А добиваются такого еще "сотни западных компаний".

"Они стоят в очереди на подобное разрешение хозяина Кремля, лично контролирующего выведение капиталов. ...И рано или поздно добьются вывода своих средств или будут подаваться в международные суды. Речь идет о сотнях миллиардов долларов, которых сейчас нет в экономике Мордора", – прогнозирует Сохар.

Впрочем, констатирует он, вывод капиталов – лишь одна из многих проблем РФ. Что, вероятно, может свидетельствовать о скором начале девальвации рубля.

"Bloomberg удачно назвал российский валютный рынок "болотом, оторванным от глобальной финансовой системы". Вся эта кажущаяся "стабильность" на самом деле поддерживается административными усилиями Кремля. ...Кремль превратился в финансовую биржу: Путин регулирует курс "разводным ключом", – резюмировал Сохар.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам нобелевского лауреата Пола Кругмана, Россия только имитирует "сверхдержаву". А за 10 лет вообще может стать failed state – государством, не способным самостоятельно существовать.

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