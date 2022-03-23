"Путин наслаждался отвратительной роскошью": опубликованы фотографии яхты президента РФ за $700 млн

Александр Литвин
Mакроэкономика
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Путин удивил журналистов своей любовью к роскоши
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В яхте президента РФ Владимира Путина "Шехерезада" установлены золотые держатели для туалетной бумаги. Кроме того, на яхте есть бассейны, спа, сауна, театр, бальные залы, тренажерный зал, две вертолетные площадки.

Британское издание The Sun поговорило с рабочими яхты, а также опубликовало фотографии шикарного судна. "Об отвратительной роскоши, которой наслаждался Владимир Путин на борту своей суперяхты стоимостью 500 миллионов фунтов стерлингов, сегодня рассказало The Sun", – пишет издание.

Суперяхта украшена безвкусными золотыми держателями для рулонов туалетной бумаги. В гостиной можно увидеть рояль и мягкие диваны.

Видео дня
Золото в туалете
Выложенный плиткой танцпол превращается в бассейн

В гостиной можно увидеть рояль и мягкие диваны. Выложенный плиткой танцпол превращается в бассейн. Снимки, полученные The Sun, показывают шесть палуб непристойной роскоши и тошнотворного излишества.

Яхта стоит сотни миллионов
Путин любит роскошь

Рабочий, помогавший строить яхту, сказал: "Каждая поверхность мраморная или золотая. Есть бесчисленные бассейны, спа, сауна, театр, бальные залы, тренажерный зал, две вертолетные площадки. Это как мини-город".

Каждая поверхность мраморная или золотая
Яхта Путина одна из самых дорогих

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Италии в порту Marina di Carrara обнаружили яхту президента РФ Владимира Путина "Шехерезада" стоимостью $700 млн. По данным команды оппозиционера Алексея Навального, ее обслуживанием занимается Федеральная служба охраны (ФСО), которая обеспечивает безопасность президента России.

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Владимир Путин