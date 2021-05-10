Аргентина в своё время успешно увязала налоговую амнистию с обязательным инвестированием на соответствующие суммы. И раз уж Украина тоже собирается провести налоговую амнистию, отчего бы не воспользоваться этим опытом, обеспечив не легализацию кубышек или инвестирования чужих экономик, а весьма серьёзное вливание в экономику отечественную?!

Если же при этом ещё и не жадничать, а с учетом опыта уже казахстанского провести такую амнистию без обложения даже 5%, то выиграть можно тогда значительно больше, чем эти разовые налоговые проценты: согласятся на такую амнистию очень многие.

И коль всё равно у нас по антикоррупционному законодательству — грозному, но бездействующему, — никого не сажают и пока не особо собираются, эта амнистия могла бы распространиться и на тех, на кого распространяется такое законодательство, но — с запретом занимать госдолжности в дальнейшем. Наверняка те, кто идёт за должностью только чтоб защитить уже накопленное, задумаются, а не стоит ли пожертвовать возможностью будущих коррупционных приумножений и без того несметных богатств ради гарантии того, что их точно не отберут и за них не накажут. Не все, конечно, но опять же многие.

И чем государство при этом рискует? Тем, что не сделает того, чего не делает и так? А на будущее зато кадрово очистится, хоть и частично, экономика же при этом получит инвестирование очень существенное и в отличие от кредитов — в части не ОВГЗ, а именно вливаний (через покупку акций и т. д.) в украинские предприятия — безвозвратное и беспроцентное ("теряются" только будущие дивиденды от того, чего без этих инвестиций все равно нет), причём без жестких условий, которые ставят международные кредиторы.

Пусть плохие деньги плохих людей хорошо работают.

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