Беженцы из Украины пытались вывезти в Румынию более 1,6 млн долларов и свыше 50 тыс. евро

Семья беженцев из Украины пытались ввезти в Румынию более полутора миллионов долларов, 50 тысяч евро и ценности на несколько миллионов в американской валюте. Их остановили румынские пограничники.

Ценности и деньги были конфискованы на время проведения расследования. Об этом со ссылкой на заявление полиции Румынии сообщает Репортер.

"12 марта вечером на КПП "Леушены-Албица" молдавско-румынской границы на авто с украинскими номерами въехали двое граждан Украины, муж и жена. На основе анализа рисков работники пограничной полиции и таможни провели детальную проверку автомобиля. По результатам проверок в багаже было обнаружено: 9 часов разных марок, ювелирные изделия, 24 элитные сумки и незадекларированные суммы -более 1,6 млн долларов и более 50.000 евро", - сообщает издание.

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Пограничники Румынии уведомили о "находке" прокуратуру государства. Ценности и деньги конфисковали. Ведется расследование.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по подсчетам ООН с начала войны Украину покинули более 3,6 миллионов человек. Свыше двух миллионов из них приняла Польша.

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