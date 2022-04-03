Украина из-за войны потеряла 565 млрд долларов – Минэкономики

Прямые единовременные потери Украины от российского вторжения уже достигли 565 млрд долларов. Кроме того, страна также недополучила 54 млрд долларов капитальных инвестиций. Для того же, чтобы экономика Украины восстановилась, понадобятся годы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил замминистра экономики Игорь Дядюра. Он подчеркнул, что из общей суммы:

119 млрд долларов приходится на инфраструктуру;

91 млрд долларов – на потери гражданских объектов.

Кроме того, отметил Дядюра, потери от войны оказывают долгосрочное влияние. Так, по расчетам Минэкономики:

в 2022 году потери ВВП Украины составят не менее 112 млрд долларов;

а к 2030 году – ориентировочно 1,2 трлн долларов.

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"Разрушением конкретных сооружений деструктивное влияние войны не ограничивается. Речь идет о недополучении инвестиций, потере рабочих мест, блокировании торговли", – рассказал Дядюра.

В свою очередь, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что на восстановление же только базовой инфраструктуры Украины понадобятся десятки миллиардов долларов. Восстановление же городов и агломераций будет стоить намного больше.

"По предварительным данным, Россия уничтожила 6 800 жилых домов в Украине. И эта цифра, к сожалению, растет каждый час. ля восстановления базовой инфраструктуры и базовых вещей нам нужны десятки миллиардов долларов на первый период. Восстановление же городов и агломераций будет предусматривать суммы, которые мы должны измерять в сотнях миллиардов", – рассказал Чернышов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом в госбюджете Украины на 2022 год были заложены расходы на госдолг в сумме 560 млрд грн, 43,3% доходной части. Суммы запланированных выплат в пользу МВФ – 2,37 млрд долларов (65,7 млрд грн) за 2022 год.

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