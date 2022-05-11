Продажи российского АвтоВАЗа обвалились в апреле: такая же ситуация и у других производителей

В апреле-2022 в России резко упали продажи новых легковых и малотоннажных грузовых автомобилей. Падение составило 78,5%. При этом рекордсменом стал АвтоВАЗ – в апреле его продажи сократились на 78%.

Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Отмечается: всего в прошлом месяце в РФ было продано 32 706 новых легковых и малотоннажных грузовых автомобилей.

Помимо АвтоВАЗа, серьезное падение продаж продемонстрировала "Соллерс Авто", работающая в партнерстве с лидерами мировой автоиндустрии – Ford и Mazda. Ее продажи сократились на 42,2%.

Отметим, что продажи авто в России стали сокращаться на фоне ухода иностранных производителей автомобилей из страны. Это решение было принято из-за санкций, введенных в ответ на развязанную ею войну против Украины.

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В то же время, ранее в АЕБ прогнозировали, что в 2022 году продажи новых автомобилей в РФ могут сократиться на 50% – до 800 тыс. штук, что станет крупнейшим падением российского авторынка за всю его историю.

В свою очередь, российский производитель грузовиков КАМАЗ с 1 апреля 2022 года перешел на выпуск старых моделей. Компания начала выпускать автомобили поколения К3 – с классической кабиной, производившейся с разным уровнем модернизации с конца 1960-х годов.

Причиной же такого решения руководства производителя, как сообщают росСМИ, являются санкции, введенные Западом против России из-за развязанной ею войны с Украиной. Среди прочего, они привели к нехватке деталей для изготовления КАМАЗов. В частности, грузовики комплектовались:

двигателями Cummins (США);

коробкой передачи ZF (Германия);

топливной аппаратурой Bosch (Германия).

В этой связи автомобили модельного ряда К3 производятся в комплектациях с российскими аналогами. То есть заранее устаревшие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что один из крупнейших в мире производителей грузовиков и автобусов – немецкий Daimler Truck – прекратил сотрудничество с КАМАЗом. Такое решение было принято даже несмотря на то, что партнерство с ним не было связано с производством военной техники, а ограничивалось только выпуском гражданских автомобилей.