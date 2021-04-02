Ущерб от блокировки Суэцкого канала оценили в $1 млрд: как "пробка" повлияла на Украину

Блокировка Суэцкого канала на 6 дней могла принести около 1 млрд долл. убытков. Такую информацию озвучил глава управления водного объекта адмирал Усама Рабиа. Окончательную сумму потерь пока подсчитывают.

Пострадала ли от этого происшествия Украина и какие уроки нужно вынести из "суэцкой пробки" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что произошло?

Суэцкий канал – один из самых загруженных участков морских торговых путей;

По данным аналитиков Allianz, по нему проходит около 13% мирового контейнерного судоходства;

Как сообщила администрация объекта, каждый год через него проходит около миллиарда тонн грузов на 19 тыс. судов.

400-метровый контейнеровоз Ever Given 23 марта застрял в самом узком участке Суэцкого канала и полностью его заблокировал. По предварительным данным, причиной послужили неблагоприятные погодные условия. Это остановило движение каналом на 6 дней. А в пробках на подходах к каналу оказались около 450 суден.

Ever Given – один из самых больших контейнеровозов в мире. Его грузоподъемность около 220 тыс. тонн. В момент блокировки на борту было 18 300 контейнеров. Сдвинуть его с места – не так просто, потому изначально ожидалось, что канал будет заблокирован несколько недель. Но к счастью, уже в понедельник, 29 марта, движение возобновили.

Какие последствия блокировки Суэцкого канала

Изначально возможные недельные потери от блокировки канала оценивали в 6-10 млрд долл. Но по последним данным, которые озвучили в управлении Суэцкого канала, "пробка" принесла только около 1 млрд долл. убытка.

Как утверждают эксперты, понесенные убытки не касаются экономик конкретных стран. Неблагоприятная ситуация сложилась сугубо на рынке морских перевозок. Вероятно, пострадавшие компании теперь ожидают долгие разбирательства по возмещению ущерба.

В то же время, от блокировки Суэцкого канала очень выиграла нефтяная промышленность.

Прибыль нефтеперевозчиков, которые везут грузы в обход канала, тут же выросла до максимальной отметки с июня 2020-го. Сама нефть подорожала до 65 долл. за баррель. Но это было краткосрочное явление, и ее стоимость опять упала сразу же после устранения "суэцкой пробки".

Судно Ever Given.

Как блокировка повлияла на Украину?

В пробке Суэцкого канала застряли 8 судов с грузами украинских компаний. Это суда компаний Nibulon, Cargill, Metinvest, ArcelorMittal. Среди грузов: кукуруза, пшеница, железная руда и металлопродукция. Большинство из них следует в Китай. В целом "подвисло" более 680 000 тонн украинского экспорта. Такую информацию озвучил судовый агент Украины компания Stark Shipping.

В то же время, по мнению экспертов, Украина от этого происшествия практически не пострадала. Частные компании, которые застряли в "суэцкой пробке", должны иметь страховки, по которым им возместят убытки. На саму же экономику страны блокировка канала, к счастью, не повлияла.

"На нашем ВВП это никак не отразится, – утверждает бывший исполняющий обязанности министра развития экономики и руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта. – В целом получился короткий перерыв в поступлении товаров из Азии в Украину. Хотя это касается достаточно большого количества промышленных товаров, но их запасы не были исчерпаны в этот период, потому пустых полок мы не увидели. Можно сказать, что мы отделались легким испугом в этой ситуации".

Какие уроки для Украины?

Если бы Суэцкий канал был заблокирован дольше, последствия могли быть хуже. Импортируемые с востока товары нам бы пришлось везти вокруг Африки. Выросла бы стоимость перевозки, а соответственно и цены продукции в магазинах. Также некоторые виды промышленных товаров могли бы на время исчезнуть с полок, пока бы не подвезли новую партию.

"Эта ситуация демонстрирует нам, что мы должны научиться жить в глобальном мире по глобальным правилам, – считает Кухта. – Мы не в состоянии самостоятельно покрыть потребности внутреннего рынка. Если бы канал был перекрыт дольше, мы бы смогли прямо увидеть, насколько нуждаемся в экспортных товарах. Если мы будем дальше вести политику протекционизма касательно внутренних производителей, а не встраиваться в глобальные цепочки, – ни к чему хорошему это не приведет".

"Суэцкая пробка" также продемонстрировала недостаточную надежность перевозок морскими путями. Потому, по мнению экономиста Алексея Куща, чтобы избежать критических ситуаций во время блокировки морских путей, стоит развивать другие виды перевозок:

"У нас фактически уничтожили проект участия Украины в "Новом шелковом пути" с Китаем. Это была идея максимальной выгоды для нашей страны. Китайские товары перевозят в Европу, а обратно поезда идут полупустые, потому их можно загружать и везти товары, которые мы продаем, из Украины в Китай. Была попытка наладить перевозки от прошлой власти, но поезд "заблудился" где-то в казахских степях. Железнодорожный маршрут поставок в Китай и среднюю Азию мы так и не наладили".

Но эта ситуация дает уроки не только для морских перевозок, но и для импортной стратегии страны в целом.

"Украина – это максимально недиверсифицированная страна с точки зрения логистической безопасности, – говорит Кущ. – У нас нет даже полноценного энергетического баланса. Если, к примеру, Россия заблокирует поставки природного газа, нефти, нефтепродуктов, топлива для наших атомных электростанций, той же электроэнергии, наш энергобаланс будет в состоянии полураспада. Такие аварии дают пищу для ума, в части диверсификации поставок энергоресурсов прежде всего".

К счастью, экономика Украины не пострадала от блокировки важного морского пути. Но это дает нам повод задуматься и рассмотреть новые варианты транспортировки товаров в целом. Ведь становится понятно, что надеяться на стабильность единого канала поставок в современных условиях – рискованно.