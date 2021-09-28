ПриватБанк закрывает карты украинцев и отказывает клиентам: что происходит

В Украине ПриватБанк отказывается продлевать карты клиентов после того, как истекает ее срок действия. Банк имеет на это право, при этом причину клиентам не объясняют.

Об одном из таких случаях на специализированном форуме "Минфин" рассказала клиентка банка. В финучреждении подтвердили: действительно, в оформлении новой карты отказали. А причину называть не обязаны.

Украинка рассказала, что долгое время пользовалась услугами "Привата", не брала кредиты, закон не нарушала, но при этом в выдаче карты ей карты после того, как предыдущая закончилась, ей отказали. "Я звонила на горячую линию, разговаривала со службой безопасности, но результата не получила, только отказ не объясняя, ни на что не ссылаясь. Хочу прояснить ситуацию и выяснить и решить ситуацию. Просто как-то неправильно", – написала клиентка банка.

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В финансовом учреждении отвечать на претензию и объяснять ситуацию фактически отказались. "Этот вопрос был ранее рассмотрен нашими профильными специалистами и по результату с вами была проведена обратная связь с предоставлением информации", – пояснили в банке.

Отметим, любой банк имеет право отказать в предоставлении своих услуг. Перечень причин для этого может включать как нарушение правил, так и сомнения по поводу платежеспособности клиента.

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