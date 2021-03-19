Президент Литвы рассказал, как Украине бороться с российским "Северным потоком-2"

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что частные инвестиции позволили его стране бороться с угрозой новых энергетических проектов России, в том числе "Северного потока-2". Он также поприветствовал желание Украины идти по такому пути и синхронизироваться с электрическими сетями континентальной Европы.

Как сказал Науседа во время своего выступления в Верховной Раде 19 марта, Украине также стоит отказаться от покупок электроэнергии в РФ. Речь главы Литвы транслировали на официальном сайте парламента. "С точки зрения Литвы, каждой стране нашего региона, которая хочет уменьшить влияние РФ, нужно укреплять энергетическую независимость. Скажу откровенно. Частные инвестиции позволили Литве уменьшить прямую угрозу, которую несут такие новые российские проекты, как газопровод "Северный поток-2". Поэтому рады тому, что и Украина собирается идти путем синхронизации электрических сетей с континентальной Европой", – сказал Науседа.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.