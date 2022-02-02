Призрак коммунизма опять бродит по Европе. Ирландия, Бельгия и Португалия запретили работодателям контактировать с сотрудниками по рабочим вопросам вне рабочего времени. С 9 до 18 — можно, а в остальное время нельзя. Если я, как предприниматель, решусь задать своему сотруднику вопрос, связанный с моим бизнесом и его трудовой деятельностью, то сотрудник может написать на меня жалобу.

Я получу штраф и даже не могу его уволить. Нездоровая ситуация, учитывая то, что на следующий рабочий день мне придется с ним коммуницировать, ставить ему задачи и пытаться требовать их выполнения. Что сделает недобросовестный сотрудник в таком случае? Затянет время выполнения задачи, чтобы поскорее оказаться вне рабочего времени, где я не могу его достать. Конечно, невозможно отлынивать от работы неделями и месяцами, но его поведения скажется на эффективности своего бизнеса.

Зарплата сотрудника зависит от эффективности бизнеса. Не существует волшебной тумбочки, из которой достают деньги на собственные нужды. Экономика — поведенческая наука, а количество ресурсов на планете ограничено ее размерами. Потому вперед вырываются те люди и компании, которые прилагают усилия к владению этими ресурсами: природными, интеллектуальными, технологическими, временными.

Чем оперирует призрак коммунизма? Якобы контакты вне рабочего дня ввергают людей в стресс и депрессию. Профсоюзы, сообщества "несогласных социалистов" качают права и загоняют свой же прогресс, свой рост под ковер. Но они забыли, что ни одна мышца не выросла без сверхусилий.

Если ты хочешь быть успешной компаний и государством, а значит — обществом, тебе придется прилагать усилия. Все время много говорят о росте бизнеса в Азии, мол, они — будущее земли. Там концентрируются деньги. Особенно вьетнамцев и индонезийцев в том, что они много работают и их много. Их стоимость труда ниже, чем у европейцев. Но давайте смотреть правде в глаза.

Большую часть инновационных идей, технологий и компаний генерируют в США, Японии, ЕС, Великобритании, Израиле. Успех ОАЭ и высота их небоскребов зависит от стоимости нефти и грамотных инвестиций нефтедолларов. Успех Вьетнама и Малайзии в десятках миллионов дешевых рабочих рук, шьющих одежду и собирающих электронику по задачам, идеям и технологиям, разработанным гигантами, вроде американского Apple, испанского Inditex и немецкого Siemens.

Проблема оголтелого социализма в том, что он нарушает эволюцию, в долгосрочной перспективе ведет к бедности и приводит в политику крайне правых популистов, обожающих маршировать строем по направлению к мировому господству. Капитализм требует экспансии на другие рынки, равно как инновационные компании — масштабируемости бизнеса.

В пределах своего города или страны, со штрафами за деловые коммуникации вне рабочего времени, с логикой “все разделить поровну” вы никому не нужны. Такая природа человека и суть экономики. Пока ряд европейских стран из-под палки ограничивает себя в самом ценном ресурсе — людях и мозгах — борьбу за ресурсы выиграют другие страны.

Кстати, есть шансы у Украины, и в сражении за нас со стороны Великобритании и США я вижу добрый знак. Нам пытаются помочь отстоять суверенитет, чтобы в будущем интегрировать нас в первый мир. Нам, в свою очередь, это необходимо. Мы источник человеческих и природных ресурсов. Для реализации своего потенциала нам требуется двухсторонняя коммуникации с лучшими умами и практиками первого мира. Успешная экономика в принципе не существует без коммуникаций и взаимного доверия. Автаркии живут глупо и плохо, а ценность эволюции человечества заключается в обмене знаниями и опытом.

Нет ничего прогрессивного в социализме. Это теплая ванная, и простите меня за драму, но в которой "не чувствуешь как истекаешь кровью". На его фоне нам следует демонстрировать открытость прогрессивному миру, трудолюбие и желание стать топовой страной для бизнеса.

Украина 70 лет жила при социализме с его непременными атрибутами: дефицитом, ограничением прав и перемещения, низкой эффективность труда, репрессиями за инакомыслие. Большинство европейцев видели социализм по телевизору, слышали из уст философов типа Ги Дебора и видят в нем большие перспективы для личного развития. Некоторые столкнулись с временными террором “Красных бригад” в Италии, а восточные немцы мечтали убежать на Запад.

Все равно Украине было хуже, и теперь настало наше время рассказывать об ужасах, которые несет с собой бродячий призрак коммунизма. Рассказывать и работать над собой.