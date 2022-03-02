Появился еще один спецсчет для помощи Украине: что такое флешмоб "Отправь Путина на Юпитер"

В Украине открыли третий государственный спецсчет – для сбора средств на восстановление инфраструктуры. Счет принадлежи "Дії", средства будут направлены на армию и восстановление инфраструктуры с публичным отчетом на сайте Минцифры.

Об этом сообщило Министерство цифровой информации. Пожертвования – 99 грн или $2,99 можно отправить на этом сайте .

Сбор средств Минцифры назвали всемирным флешмобом "Отправь Путина на Юпитер". "Он специально стебный и без страшных кадров, все вы их видите и так", – объяснили в ведомстве.

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В Министерстве напомнили, что каждый день оккупант разрушает Украину. Путинская Россия стреляет по домам, больницам, школам и детсадам, убивает невинных людей и уничтожает историю.

"Каждый из нас каждый день живет в страхе, прячется от обстрелов и воздушных тревог в укрытие, берет оружие и защищает территорию Украины. И за всеми нашими страданиями сейчас стоит один враг – кровавый диктатор Путин. Ему точно не место на нашей земле. Поэтому поддержите наш всемирный флешмоб – "Отправь Путина на Юпитер", – отметили в Минцифры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Нацбанк открыл спецсчет для помощи украинским военным. Только за первые сутки на него поступило почти 300 млн грн, в том числе поступающие переводы в иностранной валюте.

НБУ также открыл спецсчет для гуманитарной помощи. Он будет использоваться для зачисления благотворительной помощи и из Украины, и из-за границы.

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