В Верховной Раде за последнюю неделю приняли целый ряд важных законопроектов. Анализ главных новшеств читайте в обзоре народного депутата Павла Фролова. Далее – на языке оригинала (украинском).

На пленарному тижні з 29 червня по 2 липня Парламент увалив в цілому закон 3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Членів ВККС обиратиме Вища рада правосуддя, оцінюючі компетентність кандидатів. А перевірку та відбір їх на доброчесність здійснить комісія з 6 осіб – 3 чинних суддів або суддів у відставці та 3 міжнародних експертів, які матимуть вирішальний голос при відборі кандидатів.

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Законом 4651із пропозиціями Президента повернули повноцінну кримінальну відповідальність за недостовірне е-декларування, а законом 3944дозволили морякам без складання іспитів повторно підтверджувати свій диплом для подальшої роботи на суднах.

Законом 3743 посилили відповідальність перевізників за порушення габаритно-вагових норм: за перевантаження прийдеться сплатити штраф до 34 тис грн, а за відмову від проходження контролю – до 51 тис грн. Правопорушення фіксуватимуться в автоматичному режимі.

Законом 5478 на період дії карантину або на час блокування КПВВ звільнили українців, які проживають на окупованих територіях, від адмін.відповідальності за порушення порядку в’їзду або виїзду з цих територій. Значна частина українців, яка їде з окупованого Донбасу до Києва через Росію, не сплачуватиме штрафи.

Законом 4555підвищили пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Для І-ї групи інвалідності мінімальний рівень пенсії буде 6 тис грн, ІІ-ї – 4,8, ІІІ-ї групи – 3,7 тис грн. З березня 2022 року пенсії щорічно індексуватимуться на рівень інфляції та показник зростання середньої заробітної плати.

Законом 2289 дозволили ввезення інноваційних пестицидів та агрохімікатів для захисту рослин, що використовуватимуться для наукових досліджень та державних випробувань.

Підтримали в цілому ряд банківських законів, серед яких: 4367посилює відповідальність правління банку, систему внутрішнього контролю та управління ризиками, 4546 - процедури ліквідації неплатоспроможного банку задовольнятимуть вимогам більшої кількості кредиторів та запобігатимуть втратам майна банку, а 4547 надає право Фонду гарантування вкладів фізичних осіб пред’являти позови у кримінальних провадженнях та набувати статусу цивільного позивача в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку.

Законом 4578-1 спростили механізм приєднання об’єктів до газотранспортної та газорозподільної мереж, а законом 4364 оновили правове регулювання надання платіжних послуг та функціонування платіжних систем в Україні.

Законом 3715 повернули конкурентні закупівлі через Прозорро для лікарень, а законом 4185діджиталізували гарантійне обслуговування споживачів. Відтепер гарантійні талони та документи до побутових товарів можуть надаватися в електронному вигляді.

Низкою законів захистили економічні права наших громадян - кримчан. Так, законом 5501-дзвільнили їх від сплати загальнодержавних та місцевих податків і зборів, законом 5502-д скасували режим вільної економічної зони "Крим", а законом 5503-д встановили, що до закінчення окупації не справляються митні платежі щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України до/з окупованого Криму.

Ухвалили ряд змін до Податкового кодексу. Законом 5425-Двідновили ставку ПДВ 20% при оподаткуванні ввезення в Україну окремих товарів тваринництва та рослинництва (худоби, молока, жита, овесу, насіння та плодів олійних культур, цукрових буряків), законом 5104 врегулювали держпідтримку сільгоспвиробникам для страхування своєї продукції, а законом 3601 усунули суперечності лізингових операцій.

Законом 3908-1 посили покарання та спростили притягнення до відповідальності порушників, що вчиняють домашнє насильство, а законом 5506захистили права корінних народів України: кримських татар, караїмів та кримчаків.

Законом 4636-1 визначили порядок проведення поховального ритуалу з почесною вартою щодо військовослужбовців, які загинули під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Ратифікували декілька Угод з Францією: про надання 255 млн євро на оновлення пожежно-рятувальної техніки ( 0115), 750 млн євро на оновлення парку вантажних локомотивів Укрзалізниці ( 0116), по 70 млн євро на покращення водопостачання Києва ( 0117) та Луганської області ( 0118).

Постановами перейменували смт. Новгородське на Донбасі у смт. Нью-Йорк ( 5081), затвердили звіт ТСК по захисту прав інвесторів ( 5623) та створили таку ж ТСК для продовження цієї важливої роботи ( 5659).

Загалом тиждень був дуже результативним - прийнято в цілому 27 законів. До канікул залишається лише один пленарний тиждень, під час якого у вівторок та четвер будуть позачергові засідання. А наступне засідання Ради відбудеться у вівторок 13 липня.

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