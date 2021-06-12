Повышение налогов усложнит экономическую ситуацию в Украине – The Brussels Times
В Украине непродуманное налогообложение может не только отпугнуть иностранных инвесторов, но и сыграть на руку РФ. При этом почти все изменения, предпринимаемые правительством, преподносятся как "необходимое зло", требуемое Европарламентом, Всемирным банком и МВФ для вступления страны в ЕС.
Об этом сообщает издание The Brussels Times. "На смену борьбе с коррупцией приходит борьба с крупным и средним бизнесом, паритетное налогообложение заменяется ужесточением налоговой нагрузки, судебная система, как отметила ПАСЕ, заменяется решениями Аппарата Президента и еще пары чиновников. Средства Запада, выделенные на борьбу с COVID-19, по-прежнему используются не по назначению с привкусом коррупции. И все это происходит в стране, которая дает отпор агрессору на ее восточной границе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что инвесторам в Украине приходится настолько сложно в нынешних условиях, что они вынуждены сворачивать проекты и покидать страну.
Ранее сопредседатель Комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный правительством законопроект о налоговых изменений (№5600) содержит неприемлемые для бизнеса нормы, у представителей ассоциации есть существенные замечания к каждому разделу.
"Большинство предложенных изменений являются неприемлемыми для бизнес-среды. У нас есть замечания к каждому разделу этого законопроекту, в частности администрирования налогов, нарушение конституционных прав людей на выезд, руководителей предприятий, в случае, если есть несогласованная задолженность. Также у нас есть оговорки и замечания по налогу на прибыль ", – рассказал Поляков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Правительство Украины предлагает ввести НДС в размере 20% для новостроек (законопроект №5600). В результате все новые квартиры могут резко взлететь в цене, а часть девелоперов оказаться на грани банкротства.
Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) договорились о введении минимального глобального корпоративного налога в размере не менее 15%. В частности, для таких транснациональных компаний, как Google, Apple, Amazon и других.