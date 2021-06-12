В Украине непродуманное налогообложение может не только отпугнуть иностранных инвесторов, но и сыграть на руку РФ. При этом почти все изменения, предпринимаемые правительством, преподносятся как "необходимое зло", требуемое Европарламентом, Всемирным банком и МВФ для вступления страны в ЕС.

Об этом сообщает издание The Brussels Times. "На смену борьбе с коррупцией приходит борьба с крупным и средним бизнесом, паритетное налогообложение заменяется ужесточением налоговой нагрузки, судебная система, как отметила ПАСЕ, заменяется решениями Аппарата Президента и еще пары чиновников. Средства Запада, выделенные на борьбу с COVID-19, по-прежнему используются не по назначению с привкусом коррупции. И все это происходит в стране, которая дает отпор агрессору на ее восточной границе", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что инвесторам в Украине приходится настолько сложно в нынешних условиях, что они вынуждены сворачивать проекты и покидать страну.

Ранее сопредседатель Комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный правительством законопроект о налоговых изменений (№5600) содержит неприемлемые для бизнеса нормы, у представителей ассоциации есть существенные замечания к каждому разделу.

"Большинство предложенных изменений являются неприемлемыми для бизнес-среды. У нас есть замечания к каждому разделу этого законопроекту, в частности администрирования налогов, нарушение конституционных прав людей на выезд, руководителей предприятий, в случае, если есть несогласованная задолженность. Также у нас есть оговорки и замечания по налогу на прибыль ", – рассказал Поляков.

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