Европейский Союз потребует от стран-членов делиться газом с более пострадавшими государствами, если Россия прекратит поставки. Страна-террорист уже приостановила экспорт в Польшу и Болгарию из-за отказа платить в рублях за топливо и грозит сделать то же самое с остальными европейскими заказчиками.

Так, Еврокомиссия планирует утвердить план энергосбережения 18 мая на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа. Об этом сообщает испанская газета El País сегодня, 8 мая.

В ЕС предупредили, что в случае чрезвычайной ситуации меры коснутся почти всех партнеров ЕС. Поэтому те страны, у которых есть другие источники поставок, такие как, например, Испания, должны будут делиться своим газом со странами, пострадавшими от российского сокращения.

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Брюссель также потребует, чтобы нормирование энергии, которое начнется с промышленного сектора, применялось таким образом, чтобы компании в стране с полным предложением не имели конкурентного преимущества перед компаниями в странах, пострадавших от РФ.

Ранее власти Польши призвала страны Евросоюза объединиться и ввести широкомасштабные санкции в отношении страны-террориста. Речь идет об эмбарго на нефть и газ.

Также правительство призвало не поддаваться давлению с требованием платить за газ в российских рублях. Об этом сообщает ABC News.

Обращение прозвучало в ходе встречи министров в Брюсселе 2 мая с целью обсуждения реакции на принятое на прошлой неделе решение России о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу. Монополист "Газпром" заявил, что страны якобы не смогли оплатить свои счета в апреле.

Ранее диктатор Владимир Путин заявил, что "недружественные" страны должны начать платить за газ в рублях. Болгария и Польша отказались это делать, как и большинство стран ЕС.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство ожидает принятие эмбарго на российскую нефть и газ со стороны ЕС, как это ранее сделала Канада. Конечно, это не остановит войну моментально, но поможет нашему государству бороться с рашистами, которые станут слабее.