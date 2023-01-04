Поставки нефти из России упали до минимума за весь 2022 год – Bloomberg

Поставки сырой нефти из России упали до самого низкого уровня за 2022 год в последние четыре недели. Кроме санкций, предусмотренных членами "Большой семерки" и Евросоюзом, роль в этой тотальной потере для Москвы сыграла и непогода.

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Так, погрузка в Козьмино Приморского края была остановлена ​​из-за шторма более чем на 11 дней в декабре 2022 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Морской экспорт российской нефти снизился порядком от 117 000 баррелей в день до 2,615 миллиона баррелей", – отмечают экономические аналитики.

Чтобы как-то компенсировать финансовые убытки от наложенных ограничений ЕС, Москва пытается договориться об увеличении поставок топлива в Турцию, Индию и Китай. Однако на фоне прежнего потребления в европейском обществе, можно считать, что поставки сократились, причем в третий раз подряд за минувший месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз радикально снизил энергетическую зависимость от России, отказавшись от 90% поставок ее нефти. Таким образом он лишил РФ значительной части ее доходов.

Например, Германия заявила, что перестанет покупать нефть из России. Вместо этого будут импортировать сырую нефть из Казахстана.

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