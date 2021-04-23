После запуска "Северного потока-2" Украина останется без транзита газа: оператор ГТС озвучил сценарий

В случае запуска "Северного потока-2" Украина рискует пойти по "нулевому" сценарию, который предусматривает полное отсутствие транзита и оптимизацию газотранспортной системы (ГТС).

Об этом в интервью ЭП заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. "Мы работаем над сценарием, который образно называем "нулевой". Он подразумевает отсутствие транзита, или незначительный объем. Мы должны понимать, что наша система была рассчитана на прокачку 146 миллиардов кубометров газа в год. В прошлом году было 55, в этом будет 40 с копейками. Соответственно, у нас есть 100 миллиардов избыточных мощностей. Очевидно, что без продолжения транзита они не будут использоваться", – рассказал Макогон.

По словам Макагона, Украине нужно оптимизировать систему, выводить из эксплуатации излишние компрессорные станции. Другого варианта нет потому что содержание системы закладывается в тариф. И если у не будет транзита, тариф придется увеличить в 4 раза.

"Из-за того что объем транзита через Украину постоянно падает, у них (России – ред.) на своей территории появляются в нашем направлении избыточные мощности, и они их постепенно "подрезают". Они уже закрыли две компрессорные станции и начали демонтаж труб", – отметил глава компании.

Напомним, российский газовый монополист "Газпром" заявил, что пересмотра контракта на транзит с Украиной не будет. Юридически все договоры между Россией и Украиной действуют.

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