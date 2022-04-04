После резни в Буче ЕС обсудит новые санкции против России, включая эмбарго на нефть и газ – FT

Европейский Союз после резни в Буче обсудит новый пакет санкций против России, чья армия совершает в Украине военные преступления. Вероятно, речь идет не только о расширении персональных санкций, но и запрете на пользование европейскими портами для российских судов и энергетическом эмбарго.

Обсуждение произойдет 6 апреля. Об этом пишет Financial Times (FT), ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что эмбарго на энергоносители должно затронуть запрет импорта нефти и газа. Призывы к введению санкций против российского экспорта энергоносителей становятся все громче, отмечает газета.

При этом издание указывает, что некоторые страны ЕС выступают против этого решения. Официально известно как минимум о Венгрии и Германии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что был шокирован из-за фото зверств российских оккупантов в освобожденной Буче. "На подходе дальнейшие санкции и поддержка ЕС", – отметил он.

Отреагировали на резню в Буче и другие западные страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал снимки "ударом под дых". Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что Россия должна заплатить за "военные преступления", а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство усилит санкции.

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