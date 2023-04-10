Пошла вторая попытка: нардепы готовят увольнение председателя Счетной палаты Пацкана, его подзорывают в коррупции

Подозреваемого в коррупции председателя Счетной палаты Валерия Пацкана все же могут уволить с должности. Депутаты Верховной Рады (ВР) уже готовят повторное голосование. А вопросы к работе Пацкана возникли даже у Еврокомиссии – из-за провала евроинтеграции его ведомством.

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Так, бюджетный комитет (ВР) 10 апреля принял решение по второй попытке парламента выразить недоверие Пацкану, сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Речь идет о проекте постановления № 8297.

Кроме того, "слуги народа" собрали 129 подписей за отставку Пацкана. "Первая попытка по его увольнению была сделана еще 1 декабря 2022 года, тогда не получилось. Как мы видим, пошла вторая попытка", – прокомментировал депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность").

Как уточнил член комитета ВР по вопросам регламента Павел Фролов, работа Пацкана на должности главы Счетной палаты также вызвала вопросы у европейских партнеров Украины. В частности, об этом упоминается в Отчете о выполнении Украиной евроинтеграционных обязательств.

"Еврокомиссия... отметила, в переводе с дипломатического языка, полный провал евроинтеграции Счетной палатой, так и не ставшей высшим органом государственного аудита. Еврочиновники констатируют низкое качество аудиторской работы, проведение инспекций, а не аудитов, минимальное влияние рекомендаций Палаты, плохую коммуникацию работы", – отметил Фролов.

В ноябре-2022 Пацкан написал заявление об отставке, однако позже отозвал его. Депутаты Рады пытались уволить главу Счетной палаты в начале декабря, однако постановление набрало только 215 голосов.

"Эпопея" с увольнением Пацкана началась после того, как НАБУ и САП 24 октября вручили ему подозрение. Главу Счетной платы заподозрили в присовении бюджетных 117,65 тыс. грн, которые выделялись в качестве компенсации за жилье.

Средства поступали через бюджет Верховной Рады, т.к. на момент совершения правонарушения обвиняемый был народным депутатом. "В сентябре 2017 года (Пацкан. – Ред.) подал в Аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера. Однако к моменту подачи этого заявления нардеп уже имел в собственности квартиру в новостройке на Печерске в Киеве, пригодную для проживания", – сообщали в НАБУ.

В связи с этим Пацкану грозит лишение свободы сроком до трех лет. Однако сам глава Счетной палаты считает подозрения необоснованными. В частности, он уверяет, что квартира на Печерске была непригодной для проживания, а потому и компенсация начислялась законно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оправдал экс-председателя Счетной палаты по делу о завладении служебной квартирой за 1,4 млн грн. Также были оправданы главный контролер ведомства и ее племянник.