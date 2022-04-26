Польша ввела отдельные санкции против России: в списке "Газпром", "Новатэк", Дерипаска и другие

Польша ввела санкции против 35 компаний из России и Беларуси в ответ на агрессию в отношении Украины. Под ограничения попали, в частности, газовый монополист "Газпром", газодобытчик "Новатэк" и производитель минеральных удобрений "Акрон".

В список также внесли 15 физических лиц, в том числе российского олигарха Вячеслава Кантора, который владеет около 20% польской компании Azoty, а также Олега Дерипаску. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский, сообщает TVN24.

Он объяснил, что эти санкции – уточнение списка Европейского Союза. Полный список обнародован сайте польского правительства.

Санкции вступают в силу с 26 апреля. Физлицам запрещается въезд на территорию Польши.

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Против компаний принимаются разные меры. Они варьируются от запрета на участие в госзакупках (например, для "Лаборатории Касперского") до полной заморозки активов (например, для "Газпрома").

"Цель санкций – ударить по российской экономике, чтобы Россия не могла вести войну в Украине... [Список] касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны (Польши. – Ред.). Первый санкционный список, который сегодня был опубликован, имеет 50 позиций", – сказал Каминьский.

Ранее в МИД РФ пригрозили Польше, что "ни один недружественный шаг" не останется без ответа. О каком именно ответном решении идет речь, в ведомстве не стали уточнять.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша может ввести запрет на российскую нефть, не дожидаясь окончания срока действия контрактов на ее закупку и общеевропейского эмбарго. В таком случае все договоры об импорте нефти из РФ будут расторгнуты преждевременно.