Польша в любой момент готова отказаться от угля из России

Польша хочет немедленно прекратить импорт российского угля. Вместо этого страна планирует поставлять уголь из Австралии. При этом польские власти готовы ввести эмбарго в любой момент.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Я говорил об этом с премьер-министром Австралии… чтобы транспортировать оттуда уголь в Польшу", – цитирует Моравецкого The First news.

Он добавил, что Польша готова ввести эмбарго на российский уголь "в любой момент". Однако сначала государство хочет убедиться, что за это не последует санкций от Еврокомиссии (ЕК), т.к это решение касается международной торговли, а такие вопросы должны рассматриваться в ЕК.

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"Блокада различных видов углеводородов из России – нефти, газа и угля – должна быть частью пакета санкций, – сказал Моравецкий. – Я еще раз призываю Еврокомиссию принять решение об эмбарго на российский уголь".

По словам польского премьера, санкции в отношении России должны быть "максимально далеко идущими, чтобы остановить российскую военную машину".

При этом доля угля в энергетическом балансе Польши все равно снижается. Она составляет уже менее 65%. В 2021 году страна закупила 6,2 млн тонн угля, в том числе 4 млн тонн из России и 1,15 млн тонн из Австралии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден анонсировал введение нефтяного эмбарго против РФ. Таким образом Россия может повторить путь Ирана, потерять десятки миллиардов долларов экспортной выручки от черного золота.

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