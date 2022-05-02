Польша призвала ввести санкции против российской нефти и газа: в ЕС проводят срочные переговоры

Власти Польши 2 мая призвала страны Евросоюза объединиться и ввести широкомасштабные санкции в отношении страны-террориста. Речь идет об эмбарго на нефть и газ.

Также правительство призвало не поддаваться давлению с требованием платить за газ в российских рублях. Об этом сообщает ABC News.

Обращение прозвучало в ходе встречи министров в Брюсселе 2 мая с целью обсуждения реакции на принятое на прошлой неделе решение России о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу. Монополист "Газпром" заявил, что страны якобы не смогли оплатить свои счета в апреле.

"Мы будем призывать к немедленным санкциям в отношении российской нефти и газа. Это следующий, и срочный, и абсолютный шаг. У нас уже есть уголь. Теперь пришло время нефти, и второй шаг – газ. Все вместе", – заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

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Ранее диктатор Владимир Путин заявил, что "недружественные" страны должны начать платить за газ в рублях. Болгария и Польша отказались это сделать, как и большинство стран ЕС.

Уже 20 мая должны быть выставлены дополнительные счета "Газпрому", и блок опасается, что тогда Россия может закрыть краны. Комиссар блока по энергетике Кадри Симсон предупредила, что действия российской компании "ясно показывают, что они не являются надежными поставщиками, и это означает, что все государства-члены должны иметь планы полного прекращения" своих поставок.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, между Польшей и Литвой заработал интерконнектор GIPL, который присоединил страны Балтии к европейскому газовому рынку. Российскому монополисту "Газпрому" будет гораздо труднее шантажировать государства газом. Украина получит полномасштабный доступ к терминалам в Польше и странам Балтии уже грядущим летом.