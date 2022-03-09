Польша призвала принять Украину в ЕС по ускоренной процедуре

Польский Сенат 9 марта принял резолюцию, в которой призвал все страны-члены ЕС принять Украину в Евросоюз по ускоренной процедуре. Также сенаторы выразили "глубокое восхищение" позиции Украины.

Об этом говорится на официальном сайте польского законодательного органа. В резолюции сенаторы выражают глубокое восхищение героической позицией "украинских братьев и сестер" перед лицом российской агрессии. Сенаторы напоминают, что во второй раз всего за 10 лет народ Украины проливает кровь за свою свободу, независимость и европейский выбор.

"Украинское общество убедительно доказало, что оно готово быть частью единой Европы, и оно готово заплатить кровью за свою приверженность европейским ценностям", – подчеркивают они. В резолюции Сенат Республики Польша призывает все государства-члены ЕС поддержать ускоренный процесс интеграции Украины с ЕС. По мнению Палаты, полноправное членство Украины в Сообществе является моральным долгом нынешнего поколения европейцев.

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Сенаторы подчеркивают, что ценности, которые принесли Западной Европе 77 лет мира и процветания, сегодня находятся под угрозой. "Защищая границы своей страны, украинский солдат защищает всю Европу", – говорится в резолюции.

Ранее Сейм Латвии принял заявление в поддержку присвоения Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС "О присвоении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз".

В документе Сейм Латвийской Республики заявляет, что Украина перед лицом военной агрессии Российской Федерации и широкомасштабного вторжения в защищает свое право определять свое будущее и борется за европейские ценности, передает Delfi.