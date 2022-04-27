Польша может обойтись без российского газа: премьер-министр отверг шантаж РФ

Польша может обойтись без поставок российских энергоносителей. Это касается как угля, так и газа, поставляемого из страны-террориста. Власти заявили, что Польша готова избавиться от энергоресурсов из РФ, несмотря на шантаж диктатора Владимира Путина.

"Мы готовы быть полностью отрезанными от российских ресурсов. В настоящее время наши склады заполнены примерно на 86%. Это состояние меняется каждую минуту. Газ еще проталкивают", – заявила Анна Москва, министр климата Польши, пишет Оnet.

Уполномоченный правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский тоже прокомментировал ситуацию. "Мы планировали прекратить российские поставки в конце декабря этого года, так как долгосрочный ямальский контракт исчерпан, русские его ускоряют", – сказал он.

Видео дня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом, что его страна ранее получала угрозы от "Газпрома". Ранее стало известно, что польская госкомпания PGNiG получила письмо от "Газпрома" о полной приостановке поставок по ямальскому контракту.

"Благодаря реализации государственной стратегии диверсификации источников поставок газа, PGNiG готова получать газ с различных направлений, в том числе через газовые соединения на западной и южной границах и терминал СПГ (сжиженного природного газа. – Ред.) в Свиноуйсьце, что последовательно увеличивает количество обслуживаемых газовозов СПГ. Баланс дополняется собственной добычей газа и запасами топлива, накопленными в подземных хранилищах газа", – говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что "Газпром" приостанавливает поставки газа в Болгарию. Госкомпания "Булгаргаз" была проинформирована о приостановке импорта топлива с 27 апреля.

При этом болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и осуществила все платежи, требуемые по действующему контракту, своевременно, строго и согласно его положениям. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Болгарии.

OBOZREVATEL сообщал, что Польша предложит обложить в Евросоюзе российские энергоресурсы дополнительными сборами и ввести квоты на использование. Власти намерены предложить пакет мер в рамках блока, по аналогии с системой торговли выбросами ЕС (ETS), который бы стимулировал страны союза отказываться от энергоресурсов из страны-террориста.