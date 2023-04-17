Польша и Украина подпишут зерновое соглашение: что известно

Украина и Польша заключат соглашение о транзите украинского зерна. Документ подпишут министры агрополитики обеих стран на встрече в Варшаве 17 апреля.

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Об этом заявил министр сельского хозяйства Польшин Роберт Телус, пишет PAP. Переговоры с польским коллегой также анонсировал глава украинского Минагропрода Николай Сольский.

По словам Телуса, стороны уже договорились, что импорт зерна и агроподукции в Польшу прекращается, но транзит остается. "Решение было принято еще на встрече на границе в Дорогуске, сейчас мы лишь финализируем это", – сказал Телус.

По словам Сольского, Украина планирует договориться о таких же условиях поставок и с другими соседними странами. Кроме того, Венгрия, которая также запретила импорт украинского зерна, продолжает его транзит в третьи страны.

Сольский также отметил, что на поставки в Польшу (как импорт, так и транзит) приходилось около 10% всего аграрного экспорта Украины. Для Венгрии этот показатель составлял 6%.

Польша с 15 апреля прекратила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Это произошло из-за протестов местных фермеров. Цены на украинское зерно оказались значительно ниже, чем на польское, из-за чего аграрии в соседней страны были вынуждены работать в убыток.

Венгрия вслед за Польшей объявила о том, что запрещает ввоз в страну украинского зерна и масличных культур, а также ряда другой сельскохозяйственной продукции. Такие ограничения носят временный характер – до 30 июня 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, введение аналогичного запрета обсуждают и в Болгарии. Решение еще не принято.