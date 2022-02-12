Польша давно работает над тем, чтобы заробитчане оставались в ней надолго – эксперт объяснил причину

Власти Польши начали тестировать упрощение пребывания и трудоустройства в стране для трудовых мигрантов (в т.ч., украинских) еще в 2020 году. Это являлось частью их глобальной политики по борьбе за трудовые ресурсы. Главной же целью властей Польши является превращение украинский трудовых мигрантов в эмигрантов. Т.е., чтобы они стали новыми гражданами Польши.

Об этом рассказал OBOZREVATEL президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. "С 13 марта 2020 года, когда в Польше были введены карантинные меры в рамках борьбы с COVID-19, было разрешено украинцам и другим трудовым мигрантам продолжить свое пребывание в стране независимо от указанных в визовых документах сроков до конца карантина и плюс еще 30 дней", – отметил он.

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По словам Воскобойника, таким образом власти Польши протестировали смягчение требований для заробитчан по срокам пребывания в стране. Более того, он подчеркнул: программа по упрощенному трудоустройстве иностранцев в Польше была основана еще в 2005 году.

"В 2011 году Польша выдала первые 170 тыс. приглашений на работу украинцам. А в 2017 году это количество составило уже 1,7 млн. Т.е., они давно уже шли к тому, чтобы настроить свою экономику на привлечение большого количества трудовых мигрантов – и в первую очередь, украинцев", – рассказал эксперт.

Сейчас же, по его словам, Польша занялась вопросам удержания заробитчан на своей территории. "Главной целью властей Польши является превращение украинский трудовых мигрантов в эмигрантов. Т.е., чтобы они стали новыми гражданами Польши. Расчет очень прост: дети, которые родятся у этих людей, будут автоматически становиться поляками. Потому что экономический рост без привлечение дополнительных рабочих рук – невозможен", – резюмировал эксперт.

Число заробитчан растет, а демографическая ситуация в Украине ухудшается

В то же время для Украины трудовая миграция уже превратилась в огромную проблему. Тогда как в Польше собственные проблемы и дыры на рынке труда решают за счет украинцев, в Украине же образуется дефицит рабочих. Уже сейчас для многих работодателей найти разнорабочих, слесарей сложнее, чем экономистов или бухгалтеров. Ситуация обостряется ежегодно.

Решить проблему трудовой миграции можно за счет создания конкурентных условий: размера заработной платы, медицины, образования, безопасности и т.д. Академик Элла Либанова в своем интервью "Укринформу" отметила: за границей работают от трех до пяти миллионов человек и проблема не только в зарплатах. Мол, если бы достаточно было повысить заработные платы, проблему трудовой миграции можно было бы решить. Однако помимо зарплат украинцы также выбирают развитые страны из-за созданных в них условий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы массово выезжают на заработки в Польшу. Большинство устроено в соседней стране легально, но одним из трех главных страхов трудовых мигрантов остается быть обманутыми и вернуться домой без денег. Также не раз разоблачали мошеннические фирмы-посредники, предлагавшие трудоустройство за границей.