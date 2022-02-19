Покупатели в ЕС начали отказываться от российской нефти: озвучена причина

Покупатели российской нефти из Европы и Азии начинают пересматривать планы и откладывают покупки партий из-за опасений, связанных с возможными санкциями, которые может ввести Запад против РФ в случае полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас российская марка Urals в ЕС резко подешевела, если сравнивать с другими сортами и продается с максимальной скидкой за последние несколько лет.

"Покупатели, вероятно, не решаются покупать российскую нефть из-за неопределенности. В последние дни Urals несколько оправился от своих минимумов", – говорится в материале ING Think.

Европа – главный рынок сбыта российской нефти. Туда продают около 2,5 млн баррелей в день (48%).

"Придерживаясь геополитических рисков, очевидно, что нефтяной рынок не уверен, что напряженность между Россией и Украиной осталась позади. Похоже, что на рынке по-прежнему существует довольно большой риск, поскольку Запад по-прежнему ставит под сомнение заявления России о том, что она вывела часть войск с украинской границы", – объясняют эксперты.

Видео дня

Как сообщалось, в случае полномасштабного вторжения России в Украину на рынках нефти и газа произойдет ценовое потрясение. Как заявил глава мюнхенского Института экономических исследований ifo Клеменс Фюст, возникнет, по меньшей мере, временный ценовой шок.

"Ценовой шок, по меньшей мере временный, возникнет, даже если поставки газа не будут ограничены", – заявил он в пятницу, 18 февраля. Фюст отметил, что эта проблема затронет в одинаковой мере население и промышленность в Германии, пишет DW.

Специалист указал о взаимной зависимости России и Европы в энергосфере. Он говорил, что прекращение экспорта энергоносителей маловероятно. Но в противном случае ЕС мог бы переориентироваться на закупки газа у других стран. По его словам, создание в Германии инфраструктуры для приема поставляемого морским путем СПГ (сжиженного природного газа) является целесообразным.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость нефти марки Brent 14 февраля превысила отметку в 96 долларов за баррель. В ходе торгов на бирже ICE она дорожала до 96,05 долларов за баррель. Это произошло впервые с 1 октября 2014 года.