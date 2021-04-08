На ремонт Офиса президента после погромов потратили меньше, чем планировалось: названа сума
Здание Офиса президента Украины и прилегающую территорию после погрома на Банковой сторонниками Сергея Стерненко отмыли и отремонтировали за меньшую сумму, чем планировалось – около 1,5 млн вместо 2 млн гривен.
Стоимость работ назвало Государственное управление делами. Экспертное строительно-техническое исследование провело предприятие "Спектр", передает "Радио Свобода".
Ориентировочную стоимость работ по устранению повреждений, нанесенных зданию на Банковой (памятник архитектуры местного значения), а также территории возле госучреждения оценили в 1 571 610 гривен.
Расходы на восстановление ОП:
очистка (мойка) фасада и мощения площади – 297 200 гривен;
ремонт дверных блоков (9 штук) – 1 158 600 гривен;
ремонт окон – 85 000 гривен;
непредсказуемые и дополнительные работы и покрытие рисков – 30 810 гривен.
Отметим, что в пресс-службе ОП ранее сообщали, что убытки в результате погрома составили около 2 млн гривен.
При этом подчеркивалось, что ГУД будет выбирать компании, стоимость услуг которых будет наименьшей.
Также заявлялось, что очистка фасада здания Офиса президента от краски обойдется в 250-300 тыс. гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата. Протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла.
Уже 21 марта вход в ОП забили фанерой.
В полиции отметили, что по факту событий на Банковой было открыто уголовное производство.
В свою очередь организаторы акции заявили, что они не планировали бить окна.
Глава ОП Андрей Ермак во время переговоров с послами стран G7 отметил, что участники протеста были настроены на провокацию конфликта.
По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, организаторы погромов планировали устроить "кровавую баню" для сотрудников правоохранительных органов.