Под ограничения попадет элита РФ: в Белом доме назвали условия, при которых введут санкции

В США разработан санкционный пакет, который затрагивает российскую элиту и членов их семей. Ограничения введут в случае полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом 31 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее брифинг транслировался на YouTube-канале администрации американского президента.

"Я могу подтвердить, что мы разработали конкретные пакеты санкций как в отношении представителей российской элиты, так и членов их семей, на случай, если Россия вторгнется в Украину", – сказала Псаки.

По ее словам, такие меры были скоординированы с союзниками и партнерами США.

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Псаки пояснила, что многие представители российской элиты влияют на принятие решений в правительстве РФ. И они тесно связаны, в том числе и в финансовом плане, с Западом.

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет Сената США по международным делам представил проект закона о санкциях против РФ на случай вторжения в Украину. Они могут затронуть президента страны-агрессора Владимира Путина и его близкое окружение – это грозит тем, что весь мир узнает об их тайных активах.

Законопроект предусматривает ограничительные меры против 35 человек, в числе которых миллиардеры и топ-чиновники.

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что рассмотрит введение персональных санкций против Путина.