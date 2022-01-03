Почему цена газа в Европе взлетела: Коболев назвал 3 причины

Цена на газ в Европе взлетала до невиданной ранее отметки в $2000 за 1 тыс. куб. м, что в 10 раз больше, чем в начале 2021-го. Причин такого подорожания, как говорит экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, существует три. Одна из них – завершение строительства "Северного потока-2".

Это дало дополнительный стимул Кремлю усилить свое давление на Евросоюз с целью завершения всех формальностей и полного запуска скандальной "трубы" в обход украинского маршрута. Об этом Коболев написал в своей статье для ZN.UA.

Повлиял также на рост стоимости топлива и осознанный отказ от "грязного" угля и переход на более "чистый" метан в ряде стран, в первую очередь в Китае. Он продемонстрировал рекордно высокий рост объемов импорта голубого топлива и вышел на первое место в мире по объемам импорта сжиженного газа (LNG).

Видео дня

Также среди причин – восстановление мировой экономики на фоне ослабления кризиса COVID-19. Это вызвало рост спроса на природный газ.

"Перечисленные выше факторы являются основными причинами стремительного роста цен на природный газ в Европе, оказавшейся между молотом и наковальней: молот – увеличение глобального спроса, наковальня – тактика минимизации объемов экспортируемого в ЕС трубного газа (или так называемой сушки рынка), которую начал применять "Газпром" летом этого года и существенно усилил к его концу", – отмечает Коболев.

Сейчас цена держится в районе $1000 за 1 тыс. куб. м. При этом перспективы ее возврата к уровню, который бы соответствовал нефтяному или угольному эквиваленту, сейчас выглядят маловероятно.

"Волна роста цен на газ в Европе не могла не прийти и в Украину с учетом ее полной интеграции в европейский газовый рынок. Согласно данным Украинской энергетической биржи на дату написания этой статьи, "приведенная стоимость природного газа на европейских хабах (Day-Ahead) до границы Украины" приблизилась к 90 тыс. грн за тысячу кубометров. Цены внутреннего рынка для незащищенных (промышленных) потребителей пересекали отметку в 50 грн за кубометр, чем поставили на грань выживания сразу несколько отраслей экономики", – добавил экс-глава госкомпании.

РФ сокращает прокачку газа через Украину в Словакию

Поставки газа через Украину в Словакию на начало января 2022-го находятся на уровне, близком к минимальному за последний год, об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Eustream.

Еще 31 декабря 2021 года соответствующая заявка составляла 83,8 млн куб. м, но уже 1 января она упала до 49,5 млн куб. м. На следующий день, 2 января, снизилась еще больше – до 35,5 млн. куб. м.

Помимо этого, физический поток газа через Беларусь ("Ямал – Европа") так и не возобновился. Так, с 20 декабря российский "Газпром" вообще не бронировал мощности прокачки топлива по этому газопроводу.

Ранее глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что заполнение газом второй нитки "Северного потока-2" завершено. По его словам, "труба" полностью готова к запуску.

Президент РФ Владимир Путин сам же на заседании подтвердил, что как только Европа даст "зеленый свет" на запуск "Северного потока-2", то цены изменятся. Он заявил, что все теперь зависит именно от решения ЕС. Это в очередной раз демонстрирует, как РФ шантажирует еврорегион.

Стоит отметить, что об опасности и угрозах "Северного потока-2" говорят не только в Украине, но и в других странах Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия и ЕС несут совместную ответственность за высокие цены на газ. Он добавил, что "труба" является инструментом газового шантажа.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, главным фактором, который будет определять ситуацию на рынке газа в Украине в 2022 году, станет размер ущерба, который страна получит в первом квартале. Как заявил Коболев, есть два возможных варианта развития событий. Исходя из того, к чему они могут привести, то оба можно назвать плохими.