Почему несколько стран ЕС срывают атомные санкции против России: в КШЭ озвучили перспективы введения ограничений

Несколько стран Европейского Союза блокируют атомные санкции против страны-террористки России. В первую очередь этот вопрос очень дискуссионный, потому что в плане средств поставки атомной энергетики не являются большими и очень прибыльными для РФ – лишь 2% от общего экспорта.

Видео дня

Об этом рассказала в комментарии OBOZREVATEL аналитик Киевской школы экономики Юлия Павицкая. Она отметила, что некоторые государства уже сделали первые шаги по атомным ограничениям против агрессора.

Например, Великобритания уже ввела первые санкции против лиц, связанных с российской госкорпорацией "Росатом". Если страны ЕС продолжат диалог, то Украина может "принять участие в введении ограничений на атомную энергетику России", добавила эксперт.

"Если говорим на языке цифр, то российский экспорт атомной энергетики мал – примерно до 2% их общего экспорта. Поэтому это усложняет экономическое обоснование, поскольку в плане денег они не сильно зависят от поступлений от экспорта атомной энергетики. С другой стороны, "Росатом" являются строителем численного количества энергостанций, в частности, в странах санкционной коалиции. Их пакет насчитывает где-то 140 млрд, то есть страны зависимы от этого обогащенного урана, то есть ядерного топлива", – сказала Павицкая.

Почему сложно продвинуть атомные санкции против РФ?

Это нелегкая задача, пока ЕС не имеет четкого плана по переходу от ядерного топлива российского происхождения. При этом несколько стран уже начали договариваться с американской компанией Westinghouse. В этом плане Украина является хорошим примером, поскольку наше государство полностью отказалось от российского ядерного топлива и не зависит от России.

"В продвижении этих санкций помогает сама Россия, если так можно корректно сказать, поскольку РФ занимается ядерным терроризмом на ЗАЭС и мы не можем контролировать и быть уверенными, что они не доведут до атомного инцидента. Это действительно волнует мир. С другой стороны, несколько недель назад вышло расследование на Washington Post на основе данных нашей разведки, что "Росатом" помогает российскому военно-промышленному комплексу, ряду крупных производителей вооружения", – объясняет специалист.

Так, "Росатом" помогает российскому ВПК комплектующими. Павицкая подытожила: это для Украины один из критических и приоритетных вопросов и вся дипломатическая и санкционная команда каждый раз продолжает продвигать эти ограничения.

OBOZREVATEL сообщал, что в России приближается дефицит лекарства. Президент РФ Владимир Путин требует от правительства в кратчайшие сроки решить проблемы на рынке лекарств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!