По две пенсии на украинца, зарплаты в конверте и 'стыдное' решение для Веревского. Интервью с Гетманцевым

Без пенсионной реформы украинцы вскоре рискуют остаться вовсе лишенными пенсий, а львиная доля зарплат находится в тени, из-за чего бюджеты недополучают миллиарды. Кроме того, целые сферы, такие как аренда жилья, полностью уклоняются от уплаты налогов.

Как стимулировать украинцев пополнять государственный бюджет, а работодателей – оформлять сотрудников, читайте во второй части интервью главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева для OBOZREVATEL.

В первой части нардеп от "Слуги народа" рассказал о том, почему "ФОПам" необходимо ввести прозрачный учет, стоит ли повышать ставки единого налога и как Украина дошла до того, что приоритеты диктует базар. Подробнее об этом читайте здесь.

– В своих предыдущих интервью вы анонсировали детенизацию зарплат. Готового законопроекта, кажется, нет, но расскажите подробнее, какие нормы вы предлагаете?

– Это комплекс решений.

Налоговая амнистия. Уже даже стыдно об этом рассказывать, нужно просто принимать. Столько всего уже сказано. Ждем законопроект от президента.

Реформа налогообложения доходов физических лиц. Что я предлагаю? У нас одна база налогообложения ЕСВ, НДФЛ, военного сбора. Мы должны объединить это в один налог. Хотим мы этого или нет, но нужно признать, что ЕСВ – это уже обычный налог. Пенсионный фонд не обеспечивает свои расходы с помощью ЕСВ, это уже не страхование.

ЕСВ – это налог, его нужно объединить с НДФЛ, военным сбором, сделать единую базу налогообложения. Мы предложили уменьшить уровень налогового давления (эффективную ставку) с 34% до 30% с поэтапным снижением на один процентный пункт в течение пяти лет до 25%.

Мы предложили расширить базу налоговых вычетов и простимулировать граждан подавать налоговые декларации.

Как раз по результатам амнистии это будет хорошая возможность выйти из тени и начать свою финансовую историю с чистого листа. Мы бы также предложили пересмотреть порядок налогообложения пассивных доходов. Например, возьмем аренду…

– Она полностью находится в тени.

– Абсолютно. Я бы предложил налоговый вычет. То есть, если ты арендуешь недвижимость, ты можешь уменьшить свою налогооблагаемую базу за год на какую-то часть стоимости аренды в твоем регионе. Конечно, для этого нужно иметь белый доход. А арендодатель уже должен будет задекларировать доход от сдачи недвижимости в аренду.

С покупки-продажи недвижимости я бы предложил брать налог с разницы от того, за сколько ты купил и за сколько ты продал. Это будет стимулировать покупателя указывать в договоре реальную стоимость. Потому что потом, когда решишь продать, сможешь заплатить меньше налогов.

– Помним опыт 2017-го, когда в два раза снизили единый социальный взнос с зарплаты и пообещали, что теперь зарплаты начнут выводить из тени или как минимум повышать. Ничего не получилось. Не боитесь, что ваша идея снизить налоговую нагрузку приведет к падению доходов Пенсионного фонда, местного и государственного бюджетов?

– Я считаю, что решение снизить ЕСВ было катастрофически ошибочное. Не потому, что не надо было снижать, а потому что снижать надо было с компенсаторами. Именно вследствие этой ошибки мы сейчас дотируем Пенсионный фонд на 50% из бюджета. Я по этому и не вношу свой законопроект. Нужно очень детально просчитать. Вы абсолютно правильно говорите: нельзя допустить снижение поступлений.

Часто популисты говорят: а ты сократи налог и все выйдут из тени. А если нет, то что тогда делать? Кто из псевдоэкспертов, весело собирающих лайки в facebook под постами об отмене налогов, готов продать свою квартиру для того чтобы перекрыть легко прогнозируемую дыру бюджета?

– Опыт снижения ЕСВ показал, что все-таки нет...

– Пока мы не будем уверены, что мы не потеряем поступления, никакие решения принимать не будем.

– Уже приняли решение снизить "драконовские" штрафы за зарплаты в конвертах. Это обычная практика, в ЕС за неуплату налогов могут посадить в тюрьму. У нас же можно воровать у государства и заплатить копеечный штраф. Уже есть расчеты, хотя тут карантин и коронавирус исказили ситуацию, что отмена "драконовских" штрафов ситуацию усугубила. Не жалеете?

– Я объясню логику такого решения. Если штраф за неоформленного сотрудника 180 тысяч, у предпринимателя нет вопроса о том, платить штраф или нет. Если предприниматель попался, он либо даст взятку, либо закроет фирму. Я тоже пришел из бизнеса, я знаю проблему. При инспекции по труду создавались специальные "предприятия", которые оформляли у себя на полставки людей и предоставляли "защиту" от самой же инспекции по труду.

Штраф должен быть болезненным, но не убийственным. Бизнес должен пострадать от штрафа, но не закрыться. У нас сейчас за первое нарушение штраф 60 тыс., он тоже болезненный, однако он не убийственный.

Но я вам хочу сказать, что штрафы ввели в 2017-м, мы их отменили в 2019-м, за два года эти меры не привели к детенизации и этого тоже не скрыть.

– Потому что проверяли очень вяло

– Я так не думаю. Возможно, проверяли и вяло, но это точно не основная причина.

– В 2021-м Кабмин обещает ввести накопительные пенсии. Для них необходимо дополнительное финансирование. И ничего лучше не придумали, как забрать 2% у и так дефицитного Пенсионного фонда и еще 2% с подоходного налога, который пополняет местный и государственный бюджеты. И вы также предлагаете снизить налоговую нагрузку. С чем же останутся пенсионеры и бюджетники?

– Еще нет окончательной концепции введения обязательных накопительных пенсий. Могу сказать, что нужно вводить дополнительный взнос. Это простая математика. В бюджете ресурса на это нет.

Я не знаю, каким будет окончательный вариант. Украинская власть за 30 лет очень сильно затянула этот процесс. Мы с вами должны были это сделать минимум лет 10 назад. Но наш популизм, который въелся до мозга костей, не дает возможности ни одной власти принять решение сколько-нибудь непопулярное.

Если не будет накопительных пенсий, мы честно должны сказать людям, которым сейчас 30 лет, что вы будете получать пенсии гарантировано ниже прожиточного минимума. Премьер-министр Денис Шмыгаль об этом говорил, тогда было много критики в его адрес. Но это же не Шмыгаль придумал, это чистая математика.

С учетом решения снизить ЕСВ в 2017-м, ситуация в Пенсионном фонде просто печальная. Этот вопрос нужно решать срочно и популярных решений здесь нет.

– Введение накопительной пенсии не решает проблему солидарной, той, что получают украинцы сейчас. Стоит ли понимать, что солидарную систему уже спасать не планируете?

– Какое-то продолжительное время они будут существовать параллельно, но потом накопительная должна стать основной, а солидарная должна обеспечивать минимальные выплаты.

– А что делать с накоплениями, если нет фондового рынка, нет надежных инструментов?

– Это как раз и обсуждают. Я не занимаюсь пенсионной реформой, слава Богу. Могу сказать, что окончательного решения нет. Какое учреждение(ия) будет держателем накопительных пенсий – это один из ключевых вопросов.

– В конце прошлого года активно обсуждали ваше решение изменить налог на недвижимость. Зачем?

– Хочу отметить, что это не самый ресурсный налог. Он не так велик, чтобы все бросать и заниматься им. Но важно, чтобы те, у кого дорогая недвижимость и больше денег, платили больше. А те, у кого дешевая недвижимость и маленькие доходы, платили меньше или вообще не платили.

Представьте в одном городе два одинаковых по площади дома. Один на окраине и стоит 1 млн грн, а второй в центре и стоит 10 млн грн. Они сейчас платят одинаковый налог. Это справедливо?

Этот законопроект еще даже не подан в Верховную Раду. Я понимаю, что каждый имеет свою недвижимость, но если у тебя квартира в брежневке или хрущевке, то ты скорее всего не будешь платить, а если у тебя шикарная квартира в элитном доме, ты будешь платить больше. Разве это неправильно?

– Ваши коллеги приняли закон, которым ставку НДС для отдельных аграрных сырьевиков снизили с 20 до 14%. Не знаю, будете ли вы называть фамилии, но сделали это конкретно под аграрного миллиардера Андрея Веревского. Вы решение не поддержали, совсем недавно началась кампания по отстранению вас от должности главы комитета. Видите связь?

– Я не буду называть фамилии, но я действительно вижу взаимосвязь между попытками снять меня с должности главы комитета и тем, что я не поддержал это и некоторые другие лоббистские решения. В данном случае моих сил не хватило чтобы воспрепятствовать принятию закона.

Украинский крупный бизнес, к сожалению, привык решать свои вопросы, скажем так, традиционно. Те решения, которые идут в пользу аграрным холдингам, всегда проходили на ура. Это уже традиция, возьмите любой госбюджет на любой год, всегда аграрные олигархи себе что-то выторговывали.

Аграрная сырьевая отрасль – одна из самых сильных отраслей нашей экономики. Скажите почему эффективная ставка налогообложения на доход сельскохозяйственного производителя меньше 1%, тогда как у промышленников больше 2%. Мы действительно хотим завершить строительство сырьевой экономики? Нам для этого осталось не долго. У нас с 2010 по 2019 год часть первичного сектора в структуре экспорта увеличилась с 15% до 34%. В то время как, например, в Польше 2%, в Турции 5%, Словакии 3%. Вы думаете соседи совершают ошибку, стимулируя промышленность? Мы не должны льготировать сырьевые отрасли, а, наоборот, должны брать деньги сырьевиков и направлять на развитие промышленности, в том числе и сельхозпереработки, где создаются рабочие места, в отличие от выращивания сельхозкультур, что вскоре будет происходить без участия человека.

Мы должны брать деньги от сырьевой отрасли и развивать промышленность. Мы же продолжаем льготировать сырьевой бизнес абсолютно непонятными решениями. Я благодарен, что очень много депутатов не поддержали это решение, решение прошло фактически за счет голосов оппозиции…

– Это не совсем так…

– Только 169 "слуг" поддержали.

– А это мало?

– Ну 77 не поддержали. Это говорит о том, что парламент выздоравливает и критически относится к подобным инициативам.

Ну и в контексте всего, о чем мы говорили, о "ФОПах", зарплатах. Ведь мы не можем одной рукой выводить из тени экономику и утверждать "закон один для всех", а второй – давать льготы крупному бизнесу?

Мы до этого сделали очень много правильных вещей. Повысили акцизы на табак, увеличили ренту на руду, лишили льгот по акцизу на дизель. И тут мы бьем вот так вот в штангу. Мне откровенно стыдно.

– Продолжая предыдущий вопрос: в парламенте есть коррупция?

– Скажу вот так: некоторые решения вызывают у меня опасения.