План Путина по решению водной проблемы Крыма может привести к катастрофе – ученые

В аннексированном Россией Крыму ищут пресную воду под Азовским морем. В декабре 2020-го президент РФ Владимир Путин сказал, что она там есть. Реализация плана скажется на качестве воды в пробуренных скважинах по всему Крыму, может произойти нарушение природных процессов водообмена и формирование ресурсов подземных вод.

На полуострове уже начали геологическую разведку, заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акваториях, в акватории Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды, хорошей", – заявил президент РФ Владимир Путин. Как оказалось, запасы пресной воды под Азовским морем могут быть, говорит заведующий кафедрой гидрогеологии Института геологии КНУ имени Тараса Шевченко Алексей Кошляков: "Существует так называемое субмаринная разгрузка подземных вод. Воды подземных водоносных горизонтов разгружаются в море".

"Под Азовским морем могут быть очень большие запасы пресной воды", – заявлял Путин. Однако в это геологи не верят. Ученый секретарь Института геологических наук НАН Украины Руслан Гаврилюк объясняет: "Вероятность того, что там будут какие-то подземные воды в каком-то количестве, которого будет достаточно для водоснабжения, она стремительно направляется к нулю. И об этом говорят не только наши специалисты, но и специалисты из-за поребрика".

Доктор геологических наук Николай Огняник исследовал подземные воды Крыма в советское время. Говорит, что в Азовском море, в пяти километрах от берега, находили два источника пресной воды. Но запасы были незначительны, хватило бы всего на нескольких человек. "Возможно, в отдельном случае где-то там какой-то семьи хватило бы. Но даже для такого маленького города снабжения водой в мире, насколько мне известно, нет", – объясняет он.

Путин заявлял, что запасы пресной воды хорошего качества. Ученые говорят, что это маловероятно. "Может вода быть плохого качества. На мой взгляд, к качеству очистки питьевой воды она должна быть еще доказана", – говорит Алексей Кошляков.

"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявлял, что это основной источник воды, и нужно просто определиться, какого она качества. Чтобы ее потом не пришлось опреснять. "Потому что, возможно, что будет большое количество примесей, твердых частиц и так далее. Ну, чтобы не пришлось строить отдельную опреснительную установку еще и для этой воды", – рассказал Аксенов.

Специалисты уверяют, что добыча, прокладка трубопровода, транспортировка, дополнительное опреснение и очистка в любом случае скажутся на цене воды. "Закопать можно деньги. Это очень сложная задача технически. И, я думаю, вопрос о стоимости воды. Дешевле опреснять воду или взять ее и в цистернах завести", – объясняет Алексей Кошляков.

Ученые уверяют, что лишь на геологическую разведку дна уйдет много денег. "Там миллионы долларов надо. Это большие деньги, это же много скважин нужно пробурить, откачку проводить и прочее, анализы делать. Это все стоит. Это дорогое удовольствие", – говорит Николай Огняник. Кроме того, он считает, что геологическая разведка продлится 3 года, а не 1 год, как обещает Аксенов.

В случае, если воду все-таки удастся добывать, это скажется на качестве воды в пробуренных скважинах по всему Крыму: "Это ухудшение качества, скорее всего. Потому что скважины между собой взаимодействуют. И происходит нарушение природных процессов водообмена и формирование ресурсов подземных вод. И понятное дело, они не только на количестве отражаются, но и на качестве также, – убеждает Алексей Кошляков".

"Это делается, чтобы людей как-то успокоить, которые населяют Крым. Что мы там решим. На самом деле никто там ничего не решит. И все это настолько смешно для специалистов, что становится смешно, когда мы это слышим", – говорит Руслан Гаврилюк. На решение проблемы Крыма российское правительство выделило 50 миллиардов рублей (почти 700 миллионов долларов). При этом ни один крупный проект пока не реализован.

В Крыму массово усыхают водохранилища. Кроме того, местные жители жалуются на ужасное состояние воды. В 2019‑м и 2020‑м из‑за засушливой погоды большая часть водохранилищ обмелела, некоторые даже стали пересыхать. Во многих городах и поселках введена подача воды по графику.

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