Перейдет ли Украина на евро после вступления в ЕС: прогноз Нацбанка

Украина после будущего вступления в Европейский Союз (ЕС) еще долгое время будет не готова к переходу с гривни на единую европейскую валюту. Для страны будет лучше иметь собственную валюту и независимую монетарную политику.

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Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук в интервью. Его оценки основаны на опыте других стран, которые присоединились к ЕС.

В частности, Николайчук сравнил ситуацию в Греции и Португалии с ситуацией в Чехии и Польше. Первые перешли на евро и столкнулись с серьезными проблемами в монетарной сфере.

В то же время Чехия и Польша оставили собственные валюты, хотя еще десятилетие назад планировали переход на евро. Их система оказалась устойчивее, чем у Греции и Португалии, поэтому теперь страны Восточной Европы не торопятся вступать в еврозону.

Более того, по словам Николайчука, за последние 9 лет Украина достигла прогресса в собственной монетарной политике. Это произошло после обретения Нацбанком институциональной назависимости после 2014 года.

"Поэтому мне кажется, не стоит спешить в направлении отказа от собственной валюты и автономной монетарной политики... Для нашей страны иметь собственную валюту, автономную монетарную политику – это скорее благо, чем недостаток", – резюмировал Николайчук.

Последнее расширение зоны евро произошло 1 января 2023 года. С этой даты Хорватия стала 20-й страной еврозоны. Это первое расширение валютного блока с 2015 года, когда к нему присоединилась Литва. В результате валютные риски в Хорватии снижаются, а вот цены выросли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина рассчитывает завершить переговоры с Европейским Союзом о полноценном членстве менее, чем за два года. При этом в большинстве государств период между кандидатством и членством в блоке составлял в среднем 7 лет.

Впрочем, ранее в Евросоюзе уже заявляли, что полноценное членство в блоке Украина получит не раньше окончания войны. Вступление невозможно, пока российские войска находятся на территории страны.

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