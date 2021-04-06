Пенсионный фонд показал дефицит на миллиарды: план поступлений провалили

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в январе-марте получил на 7,5 млрд грн меньше, чем потратил. План провалили по всем основным показателям.

Об этом говорится в опубликованных данных статистики ПФУ. Так, в январе-марте фонд потратил 124,1 млрд грн, а получил 116,6 млрд. Только в марте доходы составили 40,1 млрд, а расходы 43,1 млрд.

Поступления от единого социального взноса в марте составили 23,3 млрд грн при запланированных 24 млрд грн. В первом квартале этот показатель составил 66,2 млрд грн, что на 3,3 млрд грн меньше ожидаемого показателя.

ПФУ

ПФУ

ПФУ

Бюджет Пенсионного фонда состоит из единого социального взноса (ЕСВ) – его платит с зарплаты каждый официально работающий и из дотаций из государственного бюджета. Из-за высокой теневой занятости Пенсионному фонду не хватает средств на то, чтобы полностью компенсировать расходы на пенсии. Украинцев, которые официально не оформляются, их работодатели фактически лишают возможности получать в будущем достойные выплаты, наказывая также и нынешних пенсионеров.

В Украине всего за год, с июля 2019 года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. Сейчас для большинства украинцев такие изменения незаметны: пенсии платили и будут платить. Но вот проблемы в Пенсионном фонде накапливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине дефицит Пенсионного фонда (ПФУ) в 2021-м достигнет рекордной отметки. Без кардинальных изменений ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока вся солидарная система не окажется под угрозой банкротства.