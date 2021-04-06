Пенсійний фонд показав дефіцит на мільярди: план надходжень провалили

Пенсійний фонд України (ПФУ) в січні-березні отримав на 7,5 млрд грн менше, ніж витратив. План провалили за всіма основними показниками.

Про це йдеться в опублікованих даних статистики ПФУ. Так, у січні-березні фонд витратив 124,1 млрд грн, а отримав 116,6 млрд. Тільки в березні доходи склали 40,1 млрд, а витрати 43,1 млрд.

Надходження від єдиного соціального внеску в березні становили 23,3 млрд грн за запланованих 24 млрд грн. У першому кварталі цей показник склав 66,2 млрд грн, що на 3,3 млрд грн менше за очікуваний показник.

ПФУ

ПФУ

ПФУ

Бюджет Пенсійного фонду складається з єдиного соціального внеску (ЄСВ) – його платить із зарплати кожен співробітник – і з дотацій із державного бюджету. Через високу тіньову зайнятість Пенсійному фонду не вистачає коштів на те, щоб повністю компенсувати витрати на пенсії. Українців, які офіційно не оформляються, роботодавці фактично позбавляють можливості отримувати в майбутньому гідні виплати, караючи також і нинішніх пенсіонерів.

В Україні всього за рік, з липня 2019 року до липня 2020-го, кількість співробітників, які сплачують внесок до Пенсійного фонду, скоротилась на 565 тис. осіб. Зараз для більшості українців такі зміни непомітні: пенсії платили і платитимуть. Але ось проблеми в Пенсійному фонді накопичуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дефіцит Пенсійного фонду (ПФУ) 2021-го досягне рекордної позначки. Без кардинальних змін ситуація буде погіршуватися доти, доки вся солідарна система не опиниться під загрозою банкрутства.