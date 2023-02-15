Пенсионерам в Украине готовят масштабные проверки: что задумали в Минфине

В Украине в очередной раз планируют провести проверки начисления пенсий. Проверять будут как достоверность персональных данных, так и правомерность выплат.

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Соотвествующий проект приказа разработало Министерство финансов, сообщают в Федерации профсоюзов Украины. Документ предполагает верификацию как обычных пенсий по возрасту, так и т.н. спецпенсий (пожизненного денежного содержания, которое получают экс-судьи, прокуроры и т.д.).

Проверки будут проводить в три этапа. В первую очередь, проверят отвественные госорганы на предмет соблюдения правил по обмену данными. Затем Минфин возьмется за сами данные о пенсионерах и займется их валидацией.

Проверка правомерности выплат будет последним этапом. По каждому пенсионеру проверят несколько типов информации, в частности:

о смерти получателя и/или его законного представителя (по данным Госреестра актов гражданского состояния);

об инвалидности получателя, группе и категории такой инвалидность (согласно централизованному банку данных по проблемам инвалидности);

о постоянном получателя реципиента за границей, его решении остаться на постоянное проживание за границей или же о возвращении в Украину после проживания за границей (по данным Единого государственного демографического реестра).

Верификацией пенсией и других соцвыплат чиновники занимаются уже не первый год. Однако количество нарушений от этого пока не сокращается, писал OBOZREVATEL со ссылкой на источники в правительстве. В частности, проблемы возникают с данными единого реестра. Из-за этого в 2022 году к проверкам Минфина привлекли не только Минсоцполитики, и Минцифры.

Кроме того, не редки случаи неправомерного оформления выплат. Так, есть "пенсионеры", которые получают пенсии по липовым справкам. "Покупка "инвалидности", справок о стаже – это все давно известный бизнес", – рассказывали источники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2023-м пройдет масштабная индексация пенсий, обновленные выплаты украинцы смогут получать уже с апреля. При этом на данный момент только производятся расчеты.

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