Министр соцполитики назвала дату масштабной индексации пенсий украинцам 

В Украине в 2023-м пройдет масштабная индексация пенсий, выплаты украинцы смогут получать в повышенном размере уже с апреля. При этом на данный момент только производятся расчеты.

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Об этом в интервью "Укринформ" рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович. "Мы работаем над тем, чтобы произвести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией. Есть же формула индексации и соответствующий закон", – рассказала министр.

Формула расчета размера индексации состоит из двух составляющих: половины от роста средней зарплаты за три годи и половины от уровня прошлогодней инфляции. Если рассчитать индексацию по такой формуле, то ее размер составит около 22-24%.

Правда, на время военного положения Кабинету министров дали возможность самостоятельно принимать решение, проводить индексации, или нет. Жолнович же говорит, что индексацию все-таки проведут. "Думаю, что такая индексация состоится в апреле. Сейчас производим расчеты", – сказала она.

Главная угроза индексации – нехватка бюджета. Из-за полномасштабной войны средств критически не хватает. По этой причине уже отказались от повышения прожиточного минимума на уровень инфляции, который также приводит к росту размера минимальной пенсии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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