Пендзин: из-за войны Путина будет голодать весь мир, кроме Украины. Интервью

Война России против Украины стала причиной катастрофических перемен на продовольственном мировом рынке. Нет практически ни одной страны, которую бы не коснулись последствия этого вторжения. Благодаря продуктам, которые Украина поставляла миру, она фактически кормила 400 миллионов людей. И сегодня этот источник оказался перекрытым. Многие страны оказались перед угрозой голода в текущем и следующем году.

Запасов зерновых и подсолнечного масла в Украине хватит, как минимум, на два года. Таким образом, нашей стране голод не грозит. Но объемы валютной выручки также существенно сократятся.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

– Можем ли мы опасаться, что урожай в текущем году из-за войны существенно сократится? Если да, как это скажется на экспорте нашей сельхозпродукции?

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– В прошлом году мы собрали 72 миллион тонн зерна. Для того, чтобы нам наесться, нам надо 18 миллионов в год. Остается порядка 53-54 миллионов тонн. Это наш экспортный потенциал.

До начала военных действий Российской Федерации Украина вывезла 26,5 миллионов тонн. Все остальное зависло в припортовых элеваторах. Основные мощности вывоза зерна – это порты Черного моря. "Укрзалізницей" через западную границу перевозится крайне мизерная часть. Плюс там еще и колесные пары менять надо из-за разницы в стандартах и так далее.

Порты Черного моря сейчас полностью заблокированы военно-морскими силами РФ. Государство ввело лицензирование и квотирование экспорта. Ну и чисто технически сейчас ничего не вывезти.

Поэтому, даже если Украина не посадит в этом году ничего, дефицита продовольствия не будет. Потому что нам реально хватает запасов на года два.

– А что с подсолнечным маслом?

– Украина производит 6,5 миллиона тонн масла в год. Объем внутреннего рынка – 450 тысяч тонн. Мы вывозим за рубеж 92% масла, которое произвели. Поэтому нам купаться в нем можно.

Но реальные проблемы у тех стран, где мы представлены на рынках. Вообще, Украина кормит 400 миллионов человек в мире. Наши традиционные рынки – это север Африки, Египет, Марокко, Тунис, а также Ближний Восток, Израиль, Юго-Восточная Азия и Китай. Немного кукурузы мы везем в Латинскую Америку. 75% пшеницы, которую едят египтяне – это украинская пшеница.

А теперь представьте себе, что на эти рынки ничего не поедет.

И еще один момент. В мире свободных объемов продовольствия в таком количестве нет. Я имею в виду и зерно, и подсолнечное масло.

Почему сейчас так активно начала бегать по потолку ООН и FAO, Международная организация продовольствия? Потому что они страшно переживают о том, что в этих странах будет голод, связанный с тем, что туда не приедет украинское продовольствие.

Таким образом, на сегодня в мире нет стран, которых бы не коснулась та агрессия, которую устраивает Россия в Украине.

Попробуйте сегодня в супермаркетах Европы найти подсолнечное масло. Нет его там. Идут ограничения по количеству бутылок, которые продаются в одни руки. Это в Испании, во Франции. Потому что порты заблокированы, потому что не едет ничего.

В прошлом году в Китае был сумасшедшее наводнение. Они собрали 70% урожая. А в этом году они запланировали массовый выход на мировые рынки для пополнения продовольственных резервов, но ничего у них не получилось, потому что русские начали войну.

Сегодня в мире цена на зерно уже выросла на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Беспрецедентный рост! Такого не было за всю историю наблюдений.

– А что с продуктами животноводства – мясо, молоко и так далее?

– Мясо, молоко будет производиться только в случае, если будут корма. А корма – это зерновые. Например, 65% стоимости яйца – это комбикорм. Комбикорм – это кукуруза. Если у вас не будет кукурузы, не будет яиц, не будет комбикорма – не будет мяса, молока. Фермеры вырежут всю скотину, упадет поголовье, все очень быстро съедят одноразово.

– Какова доля экспорта этих продуктов животноводства из Украины?

– Мы не отправляем продукцию животноводства. Мы отправляем зерно. Но от зерна напрямую зависит, будет ли животноводство в тех странах, куда мы отправляем зерно. Например, если вы не отправите овес на Ближний Восток, там просто вымрут все лошади.

– Таким образом, что мы имеем в сухом остатке, каков ваш прогноз?

– Мир точно будет голодать в этом году и в следующем. Даже если война закончится в течение месяца, Украина все равно не успеет провести весенне-полевые работы и соберет значительно меньше урожая в конце. Вне зависимости от того, как быстро закончится война, даже если она закончится через неделю, мир будет голодать и в 2022-м, и в 2023 году.

Цена на продовольствие побьет все рекорды.

Украина будет с продовольствием. Но в Украине есть один момент – продовольствие является экспортной продукцией, за которую мы получаем валюту. Эта валюта балансирует нашу финансовую систему.

На сегодняшний день альтернативой является помощь наших партнеров. За март месяц нам дали в кредит 3 миллиарда долларов. Украина, конечно, заинтересована как можно быстрее начать продавать продовольствие в мир, но это зависит не от нас.

Подводя итог. Тех, кого не коснулась агрессия России в отношении Украины, в мире практически нет. Например, итальянские спагетти делают из украинской пшеницы. Это коснется всех и, в первую очередь, скажется фантастическим ростом цены на продовольствие.