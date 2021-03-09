За перший весняний пленарний тиждень з 2 по 5 березня депутати прийняли в цілому 10 законів.

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Так, Законом 4248-1 відтермінували на 2 роки – до 1 січня 2023 року строк обов’язкового встановлення газорозподільчими компаніями лічильників газу для побутових споживачів, які використовують газ лише для приготування їжі.

Це мало бути, але не було зроблено ще до 1 січня цього року.

Кабміну доручили у 3-місячний строк затвердити порядок компенсацій витрат споживачів, які за власні кошти вже встановили індивідуальні газові лічильники.

Законом 0958 позбавили органи місцевого самоврядування повноважень здійснювати перевірки за додержанням законодавства про працю та зайнятість. У ОМС залишилось право лише ініціювати такі перевірки.

Встановивши адмін.відповідальність посадовців органів держнагляду та контролю за накладення фінансових стягнень на підприємців у випадку подальшого скасування цих санкцій, ми зменшили можливості зловживань з боку контролюючих органів та незаконного адміністративного тиску на бізнес.

Законом 3911 посилили відповідальність "телефонних терористів". За брехливі повідомлення про мінування об’єктів критичної інфраструктури, органів влади, закладів освіти та охорони здоров’я правопорушникам загрожуватиме позбавлення волі від 4 до 8 років.

Законами 3761 та 3762 парламент підтримав зміни до Податкового та Митного кодексів, якими запускається в дію інститут інвестиційних нянь – ними будуть менеджери урядової агенції Ukraine Invest.

Реальні пільги - це звільнення на 5 років від податку на прибуток та до 1 січня 2035 року - від сплати ПДВ та мита при ввезенні нового обладнання.

Критерій новизни обладнання – це виготовлення його не раніше ніж за 3 роки до підписання інвест.договору.

За рішенням місцевої влади інвестор може бути звільнений від сплати земельного податку та орендної плати за землю - також до 2035 року.

Закони стосуватимуться інвестпроектів строком реалізації не більше 5 років, вартістю щонайменше 20 млн євро, створенням не менше 80 нових робочих місць із зарплатою на 15% або вище середньої у регіоні.

Законом 3048 спростили доступ до правосуддя громадянам України, що мешкають в окупованих Криму та Севастополі. Вони зможуть обрати для розгляду цивільного спору суд Херсонської області. Цивільна справа, яка розглядається у Києві, за клопотанням мешканців Криму буде передана до суду Херсонської області.

Законом 3630 зобов’язали іноземців та осіб без громадянства надавати біометричну інформацію при оформленні віз для в’їзду в Україну або транзитного проїзду нашою територію.

Затвердили також 3 міжнародні угоди.

Законом 0078 ратифікували поправку до Статуту Організації Чорноморського Економічного Співробітництва - про діяльність Міжнародного центру чорноморських досліджень як аналітичного центру цієї Організації.

Законом 0087 приєднали Україну до Міжамериканської конвенції про підтвердження та інформацію стосовно іноземного законодавства.

А законом 0076 спростили використання іноземної валюти для розрахунків на території України по позикам Європейського інвестиційного банку при реалізації проектів економічного і соціального розвитку.

Протягом тижня Верховна Рада призначила декілька позачергових виборів міських та селищних голів. 31 жовтня мешканці Липовців під Вінницею та Теребовлі на Тернопільщині обиратимуть мерів.

Депутати також перейменували 8 населених пунктів та прийняли за основу в першому читанні 20 законопроектів.

Найважливішим з них є 3711-д – про відновлення роботи непрацюючої вже майже 1,5 року Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Детально про них поговоримо після того як вони стануть повноцінними законами.

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