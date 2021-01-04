Олигарх Веревский может забрать у украинцев 31 млн доз вакцины: обращение к Зеленскому

OBOZREVATEL повторно обращается к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на законопроект №3656, принятие которого позволит олигарху от аграриев Андрею Веревскому (собственник "Кернел") и небольшой группе крупных латифундистов платить сниженный НДС и оставить у себя в кармане 16 млрд грн.

Мы публично, а также в письменном запросе, требуем ответить на следующие вопросы:

Собираетесь ли вы ветировать законопроект №3656 , который, как уже писал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, принят в угоду Веревского и в результате его сговора с рядом фракций, в том числе и "Слугой народа"?

Будете ли вы инициировать разбирательство внутри фракции с целью узнать, почему большинство "слуг народа" согласилось снизить НДС для отдельных аграриев, в первую очередь Андрея Веревского, и получило ли за это незаконное вознаграждение?

Не считаете ли вы мародерством в ситуации, когда в Украине катастрофически не хватает средств на обеспечение всех граждан бесплатной вакциной от коронавируса, отдавать миллиарды гривен одному из богатейших украинцев?

За деньги, которые планируют отдать Веревскому, страна могла бы дополнительно закупить более 31 млн доз вакцины. Вместе с бесплатными препаратами от COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) этого бы хватило на большую часть населения Украины. Так, государство уже договорилось о приобретении 1,9 млн доз (по цене 504 грн за каждую) у компании Sinovac Biotech.

В ситуации, когда в Израиле, Франции, Германии, США и десятках других стран уже начали вакцинировать граждан, Украина до сих пор не получила препараты. Выделенных средств не хватит на то, чтобы обеспечить вакциной каждого украинца. Кроме того, сотни миллионов гривен придется потратить на холодильные камеры, правильную транспортировку, оплату работы медсестер, доставку вакцин на дом тех, кто не может самостоятельно добраться до медицинского учреждения.

Но вместо того, чтобы спасать жизни украинцев, группа народных депутатов во главе со связанной с Андреем Веревским "Довирой" приняла практически преступное решение – защитить интересы олигарха и разрешить ему не платить полный НДС. Против этого выступила крупнейшая Ассоциация аграриев "Украинский клуб аграрного бизнеса". Они отмечают, что такие правила – дискриминация по отношению к других участникам рынка.

Андрей Веревский живет в особняке в элитном поселке, в разное время получал огромные государственные дотации на свой бизнес, зарабатывает сотни миллионов, несмотря на это, депутаты решили защищать не простых украинцев, жизни которых находятся под угрозой, а зажиточного олигарха.

И это в ситуации, когда в бюджете не смогли найти деньги на достойное повышение зарплат медиков, они вынуждены каждый день рисковать собою, зарабатывая 6-9 тыс. грн в месяц. В бюджете также не нашли деньги на обещанное повышение окладов педагогам. Вместо этого власть имущие решили "спасать" олигарха Веревского.

Он, в отличие от медиков или педагогов, обзавелся собственной депутатской группой в Раде, может, как говорят злые языки, "жертвовать" миллионы долларов политикам на защиту интересов своего бизнеса. И если вы, Владимир Александрович, не наложите вето на законопроект №3656, вы узаконите коррупцию, дадите красный свет другим олигархам. Мол, президент разрешает лоббировать собственные интересы в ущерб стране любым путем. Это приведет:

к созданию неравных условий для разных аграриев в Украине (производители сырья, как Веревский, получат возможность платить вместо 20 всего 14% НДС);

огромным потерям в бюджете. 16 млрд – только то, что недоплатят крупные латифундисты. Но такой подход приведет к тому, что нарушать правила будут и другие;

дискредитации всей власти. Если коррупция поощряется на уровне президента, приговор можно поставить всей власти.

Что интересно, от "слуг" за лоббистский законопроект свои голоса отдали 169 человек. Среди них, например, глава фракции Давид Арахамия. При этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев инициативу не поддержал. В ОПЗЖ из 44 депутатов проголосовали 16. Что интересно, даже у "Европейской солидарности", которая обычно игнорирует законопроекты власти, 18 из 27 человек решили пожертвовать украинским бюджетом.

OBOZREVATEL также направляет письменный запрос президенту Владимиру Зеленскому с убедительной просьбой отреагировать на деятельность "слуг народа" и сохранить для бюджета 16 млрд грн в ситуации, когда каждая тысяча гривен (этого хватит на две дозы вакцины для каждого) может спасти жизнь украинцу.

Вскоре все украинцы увидят, кому на самом деле "служат" власти: народу или олигархам.