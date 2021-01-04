Олігарх Веревський може забрати в українців 31 млн доз вакцини: звернення до Зеленського

OBOZREVATEL повторно звертається до президента Володимира Зеленського з проханням накласти вето на законопроєкт №3656, ухвалення якого дозволить олігархові від аграріїв Андрію Веревському (власник "Кернел") і невеликій групі великих латифундистів платити знижений ПДВ і залишити у себе в кишені 16 млрд грн.

Ми публічно, а також у письмовому запиті, вимагаємо відповісти на такі питання:

Чи збираєтесь ви ветувати законопроєкт №3656, який, як уже писав голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський, ухвалений на догоду Веревському і внаслідок його змови з низкою фракцій, зокрема й "Слугою народу"?

Чи будете ви ініціювати розгляд всередині фракції, щоб дізнатися, чому більшість "слуг народу" погодилася знизити ПДВ для окремих аграріїв, насамперед Андрія Веревського, і отримала за це незаконну винагороду?

Чи не вважаєте ви мародерством у ситуації, коли в Україні катастрофічно не вистачає коштів на забезпечення всіх громадян безкоштовною вакциною від коронавірусу, віддавати мільярди гривень одному з найбагатших українців?

За гроші, які планують віддати Веревському, країна могла б додатково закупити понад 31 млн доз вакцини. Разом із безкоштовними препаратами від COVAX (Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19) цього б вистачило на більшу частину населення України. Так, держава вже домовилося про придбання 1,9 млн доз (за ціною 504 грн за кожну) в компанії Sinovac Biotech.

У ситуації, коли в Ізраїлі, Франції, Німеччині, США та десятках інших країн уже почали вакцинувати громадян, Україна досі не отримала препарати. Виділених коштів не вистачить на те, щоб забезпечити вакциною кожного українця. Крім того, сотні мільйонів гривень доведеться витратити на холодильні камери, правильне транспортування, оплату роботи медсестер, доставку вакцин додому тим, хто не може самостійно дійти до медичного закладу.

Але замість того, щоб рятувати життя українців, група народних депутатів на чолі з пов'язаною з Андрієм Веревським "Довірою" ухвалила практично злочинне рішення – захистити інтереси олігарха й дозволити йому не платити повний ПДВ. Проти цього виступила найбільша Асоціація аграріїв "Український клуб аграрного бізнесу". Вони зазначають, що такі правила – дискримінація щодо інших учасників ринку.

Андрій Веревський живе в маєтку в елітному селищі, в різний час отримував величезні державні дотації на свій бізнес, заробляє сотні мільйонів, незважаючи на це, депутати вирішили захищати не простих українців, життя яких перебуває під загрозою, а заможного олігарха.

І це в ситуації, коли в бюджеті не змогли знайти гроші на гідне підвищення зарплат медиків, вони змушені щодня ризикувати собою, заробляючи 6-9 тис. грн на місяць. У бюджеті також не знайшли гроші на обіцяне підвищення окладів педагогам. Замість цього можновладці вирішили "рятувати" олігарха Веревського.

Він, на відміну від медиків або педагогів, обзавівся власною депутатською групою в Раді, може, як кажуть злі язики, "жертвувати" мільйони доларів політикам на захист інтересів свого бізнесу. І якщо ви, Володимире Олександровичу, не накладете вето на законопроєкт №3656, ви узаконите корупцію, дасте червоне світло іншим олігархам. Мовляв, президент дозволяє лобіювати власні інтереси на шкоду країні будь-яким шляхом. Це призведе:

до створення нерівних умов для різних аграріїв в Україні (виробники сировини, як-от Веревський, отримають можливість платити замість 20 всього 14% ПДВ);

величезних втрат у бюджеті. 16 млрд – тільки те, що недоплатять великі латифундисти. Але такий підхід призведе до того, що порушувати правила будуть і інші;

дискредитації всієї влади. Якщо корупція заохочується на рівні президента, вирок можна поставити всій владі.

Що цікаво, від "слуг" за лобістський законопроєкт свої голоси віддали 169 осіб. Серед них, наприклад, глава фракції Давид Арахамія. Водночас глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ініціативу не підтримав. У ОПЗЖ з 44 депутатів проголосували 16. Що цікаво, навіть у "Європейській солідарності", яка зазвичай ігнорує законопроєкти влади, 18 із 27 осіб вирішили пожертвувати українським бюджетом.

OBOZREVATEL також надсилає письмовий запит президенту Володимиру Зеленському з переконливим проханням відреагувати на діяльність "слуг народу" і зберегти для бюджету 16 млрд грн у ситуації, коли кожна тисяча гривень (цього вистачить на дві дози вакцини для кожного) може врятувати життя українцеві.

Незабаром усі українці побачать, кому насправді "слугує" влада: народу або олігархам.