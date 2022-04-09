Франция готова запретить импорт российской нефти из-за вторжения РФ в Украину. При этом там считают уже введенные санкции ЕС против России "очень эффективными".

Об этом сообщил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, передает CNN. "Что касается Франции, мы готовы принять решение о запрете на нефть. И я глубоко убежден, что следующие шаги и следующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе – о запрете российской нефти", – сказал он.

При этом Ле Мэр подчеркнул, что санкции, которые ЕС уже ввел против России являются "очень эффективными". А кроме того, "самыми тяжелыми с момента создания Европейского союза".

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Так Франция отреагировала на обстрел российскими оккупантами железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате которого погибли 52 человека. Ле Мер назвал атаку "резней" и призвал установить виновных и привлечь их к ответственности.

В то же время президент США Джо Байден уже подписал два закона, вводящих дополнительные санкции против России и Беларуси. Один из них, в частности, запрещает импорт российской нефти.

В свою очередь, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС будет рассматривать введение нефтяного эмбарго против России уже 11 апреля. Рассмотрение пройдет на уровне министров иностранных стран-членов союза.

"Это будет обсуждаться 11 апреля на Совете ЕС по иностранным делам министрами. И рано или поздно, надеюсь, раньше, [введение эмбарго] произойдет", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента РФ Владимира Путина можно остановить двумя санкциями. Нужно ввести нефтяное эмбарго и отключить все банки от SWIFT В этом уверен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.